El desgobierno mete miedo a los ahorradores españoles

La Bolsa estadounidense volvía a marcar esta semana máximos históricos con el S&P 500, su principal indicador, por encima de los 3.000 puntos. A pesar de la fuerte revalorización acumulada en los últimos años (solo desde enero sube un 21%) y de que las perspectivas económicas son menos positivas, Wall Street sigue siendo la opción favorita de inversión en renta variable para los expertos de JP Morgan Asset Management. “Evidentemente, a futuro no podemos esperar rendimientos del 20% sino más discretos, pero la Bolsa de EE UU es la que más potencial tiene en cuanto al crecimiento de los beneficios empresariales. Además, cuando el mercado ha entrado en los últimos meses en una fase de volatilidad, es la que mejor comportamiento ha tenido”, explica Lucía Gutiérrez-Mellado, directora de estrategia de la gestora.

Después de años apostando con fuerza por la Bolsa como su opción de inversión favorita, en enero pasado JP Morgan AM decidió infraponderar ligeramente las acciones en cartera, aunque sin que eso signifique renunciar a este activo. “Es cierto que ahora hay más incertidumbre, pero en general los gestores están más pesimistas que lo que sugeriría la situación económica. Nosotros no vemos una recesión inminente. Estamos en la fase final del ciclo en la que el crecimiento es algo inferior a la media de los últimos años”. Esta experta recuerda que las políticas de los bancos centrales siguen siendo favorables para los activos de riesgo. En el caso de la renta fija, JP Morgan AM ha virado ligeramente sus apuesta prefiriendo ahora las emisiones corporativas de mayor calidad frente a la deuda ‘high yield’. “El menor crecimiento terminará afectando a las empresas con balances más débiles”, concluye Gutiérrez-Mellado.