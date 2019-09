Así funciona el pago de impuestos en los negocios digitales

Para articular su estrategia de consenso en torno a la fiscalidad digital de las grandes multinacionales, la OCDE invitó a distintas instituciones a participar en esta consulta, entre ellas el Santander. “Las empresas multinacionales deben ser ciudadanos corporativos responsables que paguen los impuestos que deben y contribuyan al avance de las sociedades donde operan”, sostiene la entidad financiera. El banco español apoya “una solución basada en el consenso para asignar obligaciones fiscales a través de un marco justo, equitativo, coherente y consistente, fácil de implementar y administrar por empresas y autoridades fiscales”. Este marco debe incluir “medidas que eviten la doble imposición y un mecanismo robusto de solución de controversias”. Según el Santander, la “presencia económica significativa” debe ser el principio fundamental que oriente las actuaciones en los impuestos digitales. No obstante, el banco echa en falta una definición concreta de lo que significa este precepto y alerta sobre algunas “consecuencias no deseadas” –como un freno a la innovación o a la internacionalización de las pymes– en caso de que la tributación digital no se implemente con cuidado.