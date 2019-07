Estos son los libros que Guindos, Calviño, Pallete y Galán se llevan a la playa

Sebastián Albella. Presidente de la CNMV. ‘Roja y gris’. Javier Borràs. Alfabeto.

Llegué a Atocha con algo de holgura y me entretuve buscando un libro. Quería evadirme durante el viaje pero no me apetecía una novela (leo pocas). De repente, me topé con Roja y gris, 2019, tapas blandas, bien editado, escrito por un joven periodista catalán, Javier Borrás, de quien no sabía nada. Lo ojeé y lo compré. El autor, admirador de Kapuscinsky, ha vivido en China y lo cuenta, la vida pekinesa, las prósperas ciudades del este y sudeste, la China del interior; pero también Confucio, el Tibet, la etnia uigur, Deng Xiaoping y Xi Jingping, el partido comunista y los sucesos de Tiananmén. Entre libro de viajes y ensayo, muy bien escrito, sobre un país clave en el mundo actual del que los españoles deberíamos saber más. Lo he leído con interés y placer, incluida la sensación de descubrir a alguien con talento que dará que hablar.