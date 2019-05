EE y Vodafone dejan en Reino Unido a los móviles de Huawei fuera del 5G mientras dure la crisis

Nueva piedra en el camino para los móviles de Huawei. Solo dos días después de que Google asegurase que dejará de prestar algunos servicios al fabricante chino por el veto de Estados Unidos, ahora los problemas le llegan desde Reino Unido. El gigante británico de las telecomunicaciones EE anunció el miércoles el lanzamiento de su red 5G a finales de mes. El plan incluye un pedido de smartphones compatibles de las principales marcas del sector, para que puedan usar esa red ultrarrápida. Sin embargo, Huawei se queda fuera, al menos de momento.

Para poder utilizar la nueva red 5G —que estará disponible el 30 de mayo en seis ciudades de Reino Unido antes de extenderse en los próximos meses— solo se lanzarán a la venta ahora teléfonos de las marcas Samsung, OnePlus, LG y Oppo que soporten esa nueva tecnología.

Además, Vodafone, según ha avanzado Financial Times y ha confirmado la operadora en Reino Unido, también ha señalado que suspenderá el teléfono Mate X de Huawei de su línea de 5G. Vodafone había planeado lanzar el teléfono en el mercado británico este verano, dentro de su red 5G, pero un portavoz aseguró este miércoles que "el teléfono 5G de Huawei aún no ha recibido las certificaciones necesarias". Según ha señalado un comunicado, la marca suspende "las precompras de Huawei Mate 20X en Reino Unido", aunque precisa que se trata de "de una medida temporal mientras persista la incertidumbre en torno a los nuevos modelos 5G de Huawei".

La decisión, precisa un portavoz de Vodafone en españa, se ha tomado por el momento solo en reino Unido y afecta a sus propio planes. En el caso de España, Vodafone también ha desarrollado planes importantes para el desarrollo del 5G, que incluye el lanzamiento de varios teléfonos "de distintas marcas" para esta tecnología. Entre esas marcas, estaría previsto algún Huawei. De momento, ha dicho la empresa en España, no han variado sus planes.

Sin garantía de servicio

El director ejecutivo de EE, Marc Allera, había declarado al diario británico Financial Times que el grupo interrumpió el lanzamiento de un teléfono de Huawei compatible con la 5G, anunciado sin embargo la semana pasada, porque no hay garantías de poder ofrecer sus servicios. La comercialización de Huawei no se retomará "hasta que tengamos la certeza y la garantía a largo plazo de que los clientes que compran estos productos tendrán apoyo durante toda la duración de vida del aparato que adquirieron con nosotros", agregó. EE confirmó asimismo que utiliza actualmente equipos de Huawei en su infraestructura de red pero que está reduciendo su presencia.

No es el único contratiempo del día para Huawei. Dos de los operadores de telefonía portátil más grandes de Japón han anunciado que postergarán el lanzamiento de nuevos modelos fabricados por Huawei. KDDI y SoftBank Corp, número dos y tres entre las operadoras del país, han señalado que la decisión se toma para tener tiempo de "estudiar el impacto de la decisión tomada por la administración del presidente estadounidense Donald Trump". Además, según AFP, la operadora más grade, NTT Docomo, también suspende las órdenes de compra del nuevo modelo de Huawei, aunque por el momento no frena el lanzamiento con los que ya tiene solicitados.

"Actualmente estamos tratando de confirmar si nuestros clientes podrán utilizar el aparato con cierta seguridad", dijo el portavoz de SoftBank, Hiroyuki Mizukami, a AFP.