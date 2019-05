La especialización, un camino para que tu negocio venda más

Patricia Rosales, zapatos a la medida, 100% artesanos

No parece nada nuevo hacerse unos zapatos a medida, pero esta almeriense lo hace de verdad. Mujeres con problemas de pie, con gustos especiales o amantes de la exclusividad son sus clientas. Sus diseños solo se adaptan a ese pie (da igual que tengas el mismo número, las hormas cambian). También los adornos, complementos, incluso el tacón, son diseños únicos. No tiene un catálogo, ni tampoco los fotografía, por su exclusividad. Solo lanza una colección ex profeso para la prensa. En 2008 vendió su primer par y desde entonces solo cuenta con 40 clientas en el mundo repartidas entre los Países Árabes, México, Rusia o Estados Unidos. Su facturación ronda los cien mil euros.