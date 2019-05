Había mucha expectación entre los empresarios familiares por conocer y escuchar de cerca al gobernador del Banco de España. Y Pablo Hernández de Cos, que ha extendido una imagen de modernidad y eficiencia en el escaso año que lleva en el cargo, no les defraudó. Más bien, al contrario. Pese a que pronunció un discurso de una hora logró que no se hiciera largo y que no se produjera ninguna deserción ni gesto de aburrimiento. Luego, los comentarios fueron elogiosos. Para todos fue un acierto romper con la tradición de invitar a la asamblea anual a un político (normalmente al presidente del Gobierno o un ministro económico) a lo que la organización se vio obligada para no inmiscuirse en el proceso electoral.

Las palabras del gobernador, además, alentaron el ánimo de los empresarios (la tradicional encuesta que se hace sobre la situación económica redujo la calificación por primera vez tras tres años de subidas). “Se prevé que la actual fase de expansión se prolongue durante los próximos años”, vaticinó Cos, lo que dejó bastante tranquilo al auditorio, lleno de representantes de grupos empresariales de los más importantes.

Eso no implica, recordó el gobernador, que no haya riesgos “en un contexto global complejo e incierto” como un brexit sin acuerdo y tensiones proteccionistas que dificulten la recuperación del comercio mundial, así como dudas sobre las políticas presupuestarias y las reformas estructurales, sobre cuya necesidad insistió. En ese sentido, expuso los retos y vulnerabilidades de la economía española: endeudamiento público y exterior, progresivo envejecimiento de la población, elevada tasa de paro y de temporalidad, reforzamiento del sistema bancario y baja productividad. Cuestiones que hay que corregir para apuntalar la capacidad de crecimiento a largo plazo, algo que también reseñó el presidente del Instituto de la Empresa Familiar, Francisco Riberas, muy crítico con el cortoplacismo que caracteriza a los gobernantes.

La radiografía de la realidad económica no estuvo exenta de recomendaciones a los empresarios para que aten los machos. Fue una arenga educada, pero con contenido; llena de verdades como puños que los empresarios recibieron con interés. Entró a saco sobre el papel de los empresarios. “La literatura económica más reciente enfatiza el papel del dinamismo empresarial en la evolución de la productividad”, enfatizó y destacó la evidencia de que en España la correlación entre crecimiento y productividad no es particularmente elevada, es decir, no siempre ganan cuota de mercado las empresas más productivas.

El sistema educativo es una de las causas del retraso español, que incide en el empresarial

Para Cos el sistema educativo es una de las causas, sino la principal, del retraso español, que incide en las empresas y . Aun reconociendo la paulatina mejora, sigue habiendo un elevado abandono escolar (18,3% entre los 18 y 24 años) y bajo rendimiento en exámenes a escala internacional. Ante esta evidencia, a la que se une la necesidad de afrontar fenómenos como la globalización y la digitalización, planteó la necesidad de rediseñar el sistema educativo. Y eso incluye a los empresarios. A su juicio, muestran ciertas desventajas (según Eurostat, el 40,5% de los autónomos y el 35,1% de los empleadores tienen un nivel de estudios bajo, frente al 24,8% de los autónomos y el 20,1% de los empleadores europeos). “Además, para gestionar una empresa se requieren habilidades relativas a capacidades de interacción, estratégicas, operativas o de control, que también parecen ser comparativamente más reducidas en España”, subrayó.

Para compensar, añadió: “No está claro que distingan adecuadamente entre capacidades empresariales propiamente dichas y problemas estructurales derivados de un marco institucional que constriñe la capacidad de organización de los recursos productivos de las empresas”. “Por ejemplo: la excesiva segmentación del mercado laboral no favorece la formación en el trabajo. Así, más allá de la mejora de las capacidades del empresario y del trabajador, acabar con la excesiva dualidad de los contratos laborales es fundamental para la productividad”, completó.

Es necesario mejorar la relación del Estado y la empresa en formación e innovación

Todo eso lleva a la necesidad de mejorar la relación entre la Administración y la empresa en formación profesional e innovación. Para ello, “es esencial que las empresas se impliquen en la preparación de los jóvenes que buscan primer trabajo; pero es igualmente necesario que la Administración evalúe y ajuste el sistema de formación profesional”. Y que lo hagan en un entorno innovador. Pero la inversión en I+D tanto en la vertiente pública (el 0,8 % del PIB en 2016) como privada (el 1,4 % del PIB en dicho año), es escasa. Sitúa a España en niveles un 25% y un 50% inferiores a la media europea.