El futuro de Gareth Bale… en manos del Brexit

Esplendor en la hierba. El presente del fútbol británico se inspira en el título del largometraje de Elia Kazan. Dos equipos en la final de la Champions (Liverpool y Tottenham) y otros dos en las semifinales de la Europa League (Arsenal y Chelsea) sintetizan la pujanza de la Premier League en el panorama continental. Pero el omnipresente Brexit, con el 31 de octubre como fecha límite, amenaza con transformar en arenas movedizas el ahora inmaculado césped inglés. Una separación que puede afectar, también, a la competición reina del fútbol europeo, el evento deportivo más visto del mundo (con 160 millones de espectadores) y del que es patrocinador Banco Santander.

“Hay varios puntos clave en el Brexit futbolístico”, afirma Juan de Dios Crespo, uno de los más prestigiosos especialistas del mundo en Derecho Deportivo. “Los jugadores comunitarios con contrato actual seguirán, pero llegado el momento habrá que ver qué deciden la Premier League y la FA (Asociación Inglesa de Fútbol)”.

La salida del Reino Unido de la UE podría afectar al negocio del fútbol. La liga inglesa es la más mediática en el plano internacional, la que más dinero genera en derechos de televisión (se negocia un nuevo acuerdo de 4.600 millones para las tres próximas campañas) y la que cuenta con mayor número de seguidores de sus equipos. Solo Real Madrid y Barcelona plantan cara a Liverpool, Manchester United, Chelsea o Arsenal. El frenazo a la libre circulación de talentos futbolísticos pondría en riesgo todo el entramado. Además, tras el referéndum sobre el Brexit de junio de 2016, la libra esterlina se ha depreciado un 18% frente al euro, lo que ha encarecido los fichajes de los clubes ingleses.

"Un 70% de los jugadores comunitarios que hay en el Reino Unido no cumplen las exigencias de los extracomunitarios. Se les quitaría un porcentaje enorme de jugadores”

Adiós a los comunitarios

Una treintena de jugadores españoles milita ahora en 16 equipos de la liga inglesa. Todos perderían la condición de comunitarios llegado el momento de la salida británica de la UE. En la actualidad no hay límites en la Premier League para la presencia de jugadores extracomunitarios, siempre y cuando hayan jugado un determinado porcentaje de partidos (30% en el caso de España) con sus respectivas selecciones en los dos años anteriores a su fichaje. Solo David de Gea (Manchester United), David Silva (Manchester City) y Azpilicueta y Pedro (Chelsea) sobrevivirían a esta norma. El guardameta sería el único en cumplir el requisito si la fecha de referencia fuera 2019. El resto cumplió el criterio jugando ya en la Premier, no ahora. En Alemania, la Bundesliga tampoco tiene límite de extracomunitarios desde 2006, a cambio de que cada equipo tenga al menos a 12 alemanes en nómina.

“Digamos que un 70% de los jugadores comunitarios que hay en el Reino Unido no cumplen las exigencias de los extracomunitarios. Se les quitaría un porcentaje enorme de jugadores”, apunta el especialista en Derecho Deportivo.

Los dos estamentos involucrados en la nueva situación que se avecina, Premier League y FA, no parecen caminar de la mano. La federación ha visto una ventana abierta para beneficiar a la selección inglesa y ha planteado reducir de 17 a 12 el tope de jugadores formados fuera del Reino Unido en las plantillas. Con ello, los futbolistas criados en Reino Unido serían una mayoría de 13 en las 25 fichas de cada equipo de la Premier. No necesariamente serían británicos, porque en este grupo (los llamados home-grows) se incluyen quienes hayan formado parte del club durante tres años antes de cumplir los 21 aunque sean foráneos. A cambio de rebajar el cupo, los equipos recibirían luz verde inmediata para que sus extranjeros obtuvieran el permiso de trabajo sin pasar filtros.

No parece muy de acuerdo con ello la Premier League. "No hay evidencia para apoyar la propuesta", según David Gold, copropietario del West Ham. “Apoyamos mucho el futbol inglés y queremos que tenga éxito, pero no queremos hacer cosas que no funcionen”.

“Ya no podrían ir a jugar jóvenes de 16-17 años procedentes de España o de cualquier otro mercado europeo"

El futuro de los jóvenes futbolistas

La situación de los jugadores menores de edad también puede cambiar tras el Brexit. “Ya no podrían ir a jugar jóvenes de 16-17 años procedentes de España o de cualquier otro mercado europeo”, explica Juan de Dios Crespo. “La FIFA ha hecho una excepción en el Espacio Económico Europeo para los menores de edad y con el Brexit tendrían que esperar a los 18 años para fichar”. Es decir, no podría repetirse el caso de Cesc Fábregas (Arsenal), Paul Pogba (Manchester United) o más recientemente Brahim Díaz o Eric García (Manchester City), que recalaron en clubes ingleses con menos de 18 años.

Para este abogado, “el Brexit que quieren los británicos es económico. El deportivo no lo quieren. Pero es un problema no relacionado con el fútbol, sino con la política. Todo esto de momento es una nebulosa. No es blanco y negro. Yo creo que están más preocupados ellos que el resto de Europa por este asunto”.

En efecto, en el terreno de la exportación de jugadores británicos, el problema es de menor índole. “Obviamente, solo podrían actuar en ligas europeas los mejores británicos ocupando plaza de extracomunitario y ahora mismo no hay muchos; la mayoría de los mejores se quedan en Inglaterra porque allí pagan muy bien”, concluye el abogado deportivo. El caso más llamativo en España sería el del galés Gareth Bale.