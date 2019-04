“Sin mi paso por ESERP no hubiera podido entrar en Google”

Miquel Trias, mallorquín de 35 años, acaba de ser promocionado en la sede madrileña de Google a Senior Data Industry Manager. “Soy el responsable de los clientes más importantes de la compañía en la capital involucrados en necesidades tecnológicas como big data y machine learning”.

Pero la historia de este licenciado y doctor en Ciencias Físicas por la Universidad de las Islas Baleares en el mundo de la gran empresa arranca siete años antes, con la Escuela de Negocios ESERP como protagonista. “Sin haber estudiado en ESERP yo no hubiera podido entrar en Google”, afirma. “En 2012 quería dar un giro total a mi carrera, que se había desarrollado completamente en el ámbito científico. Llevaba un año y medio de postdoctorado en un centro de investigación; un trabajo relacionado con ecuaciones numéricas aplicadas al funcionamiento del corazón humano, pero mi deseo ya era dar un salto al mundo de los negocios”.

Miquel Trias había intentado por entonces hacer incursiones en el exigente mundo de la empresa. Pero su currículum estaba demasiado alejado de lo que se precisaba en el ámbito de los negocios. “El máster en el que yo estaba interesado se impartía por la tarde y era totalmente compatible con mi trabajo y actividades”, explica.

Y decidió cursar el MBA – Master in Business Administration en ESERP, “Partía de un nulo conocimiento del funcionamiento de la empresa, desde la cuenta de resultados a todo lo demás. Todos los contenidos que aprendí me fueron extremadamente útiles después y fue un punto de partida esencial para mi andadura posterior. Otro aspecto muy importante fue conocer a gente con experiencia en este mundo que a mí me atraía. Los profesores, además, no sólo impartían la materia durante hora u hora y media, sino que te daban su contacto en LinkedIn, su correo electrónico... Podías interactuar”.

El objetivo inicial de Trias era permanecer en Palma de Mallorca y aspirar, tal vez, a trabajar en alguna de las grandes empresas turísticas del sector hotelero local. “Por mi cabeza no pasaba una compañía tecnológica top como Google en Madrid”, afirma. Pero esa posibilidad surgió cuando estaba concluyendo el máster. “En ese momento me fijaba, a través de LinkedIn, qué trayectoria habían seguido algunos compañeros de carrera para entrar en la gran empresa. Y contacté con un directivo de Google. Tras un proceso de selección muy exigente, entró a trabajar en la compañía.

“Llevo cinco años y nueves meses aquí. Primero como analista. Ahora como Senior Data Industry Manager”. Pero Trias no quiere que su recorrido profesional acabe aquí. “Hay dos áreas en las que quiero profundizar en mi formación. Primero, el machine learning”. Se trata de una rama de la inteligencia artificial basada en la idea de que los sistemas pueden aprender de datos, identificar patrones y tomar decisiones con mínima intervención humana. “Es verdad que con mi doctorado tengo bastantes capacidades para ello, pero deseo investigar más”, afirma. Por otra parte, quiere continuar desarrollando su formación para tareas de alta dirección.