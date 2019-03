Órdago de Ence al Gobierno: si se anula la concesión de Pontevedra se irán de Galicia

El mejor ejercicio económico en la historia de la papelera Ence (2018) puede convertirse en el peor para el futuro de la empresa. La junta de accionistas celebrada este jueves en Madrid, que aprobó el reparto de un dividendo de 63 millones de euros gracias a un beneficio neto de 129 millones en 2018, lanzó una sucesión de mensajes contra el Gobierno de Pedro Sánchez. Su decisión de desistir en la Audiencia Nacional en la defensa de la concesión otorgada por el PP para que una de sus dos fábricas continúe 60 años más al borde de la ría de Pontevedra "no tiene ninguna justificación legal", según José Antonio Escalona, secretario del consejo de Ence. Ahora mismo Greenpeace, el Ayuntamiento de Pontevedra y la Asociación pola defensa da Ría tienen todas las de ganar en su demanda ante la Audiencia Nacional para que se anule la concesión extraordinaria de la pastera que Rajoy concedió en enero de 2016. En ese procedimiento el Ejecutivo desistió en la defensa de la decisión tomada por el PP, porque piensa que la ubicación de la fábrica, a pie del mar, no está justificada.

"Hoy es muy temprano para saber qué haremos el día de mañana, pero haremos algo con criterio económico. La madera de Galicia no es la más barata que hay, es más barata en Sudamérica, la mano de obra de Galicia no es la más barata que hay, es mucho más barata en otros países. Con criterio puramente económico no creo que invirtamos en Galicia, invertiremos fuera de España. En un país que nos dé seguridad jurídica", aseguró Ignacio de Colmenares, consejero delegado de Ence. En su intervención destacó el "magnífico resultado de 2018", antes de asegurar que la razón jurídica les asiste. "No podemos olvidar que de la biofábrica de Pontevedra dependen 5.500 familias", entre empleo directo, de 400 personas, e indirecto en contratistas, logística y transporte. "Así como 2.100 empleados en el sector forestal", añadió. También argumentó que todas las playas cercanas a la planta tienen bandera azul de la Unión Europea y que cumple con todos los estándares medioambientales. "La fábrica de Pontevedra es una debilidad, pero no una incertidumbre. La duración de al menos cuatro o seis años que tendría el proceso jurídico nos permite mantener las previsiones de Ebidta de nuestro plan estratégico 2019-2023 y no renunciar a los objetivos de creación de valor para nuestros accionistas". Pero eso será sin más inversiones. La hoja de ruta de la empresa ha desviado todo el esfuerzo inversor a su fábrica de Navia (Asturias), "nuestro buque insignia en celulosa", que ampliará su capacidad de producción en 300.000 toneladas (de las cuales 80.000 serán este año).

Inversión de 1.100 millones

Ante un auditorio repleto, el consejo recibió el unánime respaldo de la propiedad (estaban representados 562 accionistas con el 69,5% del capital), al nuevo proyecto de inversiones para los próximos años. Serán 1.100 millones de euros para esa ampliación de capacidad, y para mejorar su cartera de productos. En celulosa invertirán 500 millones que se destinarán a la planta de Navia casi en su totalidad (al aumento ya previsto de 80.000 toneladas este año se añaden otras 280.000 para productos absorbentes, viscosa y celulosa clásica). Otros 615 millones se destinarán a mejorar la generación de energía en biomasa, termosolar y fotovoltáica. Eso supone un cambio de planes notable, porque inicialmente la fábrica de Pontevedra esperaba recibir unos 250 millones para mejorar sus capacidades, y ahora solo serán los 50 previstos este año. "Somos optimistas en cuanto a los precios de la celulosa", relató De Colmenares, "estamos en un ciclo alcista que además va a ser sostenido".

Ence Pontevera mejoró un 33% la emisión de malos olores, según el grupo, "hasta 1,2 minutos al día". También entraron en la última fase de su plan para cubrir el exterior de la factoría para disimular su impacto. "Estamos convencidos de que mejorará la aceptación de la planta por los vecinos". Otra de sus iniciativas es el llamado "plan social", que lleva en vigor dos años de los 60 que lleva la planta instalada en Galicia. "Hemos apoyado con seis millones 552 proyectos, una importante aportación a la calidad de vida de nuestro entorno".