Tres ponentes para analizar los principales retos de la economía

Santiago Carbó es catedrático de Economía de CUNEF y director de Estudios Financieros de Funcas.

Nacido en Gandía (Valencia) en 1966. Licenciado en Ciencias Económicas por la Universidad de Valencia, Doctor (PhD) in Economics y Master in Banking and Finance por la University of Wales, Bangor, (Reino Unido).

Es Catedrático de Economía y Finanzas de CUNEF y de la Bangor University (Reino Unido, a tiempo parcial actualmente).

Es Director de Estudios Financieros de la Fundación FUNCAS, donde es también Director Ejecutivo del Observatorio de la Digitalización Financiera.

Profesor Investigador del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (Ivie). Ha sido catedrático de Fundamentos del Análisis Económico de la Universidad de Granada.

Es consejero independiente de Cecabank y Presidente de su Comisión de Auditoría.

Es miembro del Consejo Académico del European Banking Institute.

Ha sido y aún es, en algunos casos, asesor y colaborador de instituciones públicas como el Banco Central Europeo y la Federal Reserve Bank of Chicago así como también entidades financieras y en consultoras de prestigio internacionales.

Autor de más de 200 artículos y publicaciones sobre el sistema financiero. Ha publicado, entre otras, en las siguientes revistas: Review of Economics and Statistics, European Economic Review, Review of Finance, Journal of Corporate Finance, Journal of Money, Credit and Banking, Journal of International Money and Finance, Journal of Banking and Finance, Journal of Financial Services Research, Regional Studies, Journal of Economics and Business, European Urban and Regional Studies, The Manchester School, Journal of Productivity Analysis, Review of Network Economics, Annals of Regional Science, Applied Economics, European Financial Management, Public Money and Management, Spanish Economic Review, Journal of International Financial Markets, Institutions and Money, Applied Financial Economics, Investigaciones Económicas, Papeles de Economía Española, Perspectivas del Sistema Financiero, Revista de Economía Aplicada, Hacienda Pública Española-Revista de Economía Pública y Revue de la Banque.

Ha impartido conferencias y seminarios en foros internacionales (G-20, Banco Mundial, World Savings Banks Institute), en varios Bancos Centrales e instituciones regulatorias (Banco Central Europeo, Federal Reserve Board, Banco de España, Comisión Nacional de la Competencia), en varios Bancos de la Reserva Federal de Estados Unidos, así como en varias universidades, donde también ha sido profesor visitante, entre las que destacan la New York University, Indiana University, Boston College, Florida State University, University of Alberta (Canadá), K.U. Leuven (Bélgica) y University of Warwick (Reino Unido).

Es, por último, colaborador frecuente de medios de comunicación escritos, siendo en este momento columnista semanal de EL PAÍS y opinando en otros medios (Cinco Días, El Mundo, ABC, entre otros) y audiovisuales (TVE, Cadena SER, Radio Nacional de España, etc) en España así como extranjeros (Financial Times, BBC, Business Week, International Herald Tribune, entre otros).