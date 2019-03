Un congreso de altos vuelos

Solo en 2018 se movieron en el mundo 38 millones de vuelos; dos millones en España, unos 300 millones de pasajeros. Son cifras de Enaire, gestor de la navegación aérea en España, que añade que ocho de cada 10 turistas vienen en avión. “Somos un referente en navegación aérea”, explican desde este organismo, uno de los encargados de inaugurar la séptima edición del Congreso Mundial de Navegación Aérea (ATM) que tendrá lugar en Ifema del 12 al 14 de marzo. “Es el evento más importante de los proveedores de navegación aérea a nivel mundial. Se dan cita más de 8.500 profesionales de 130 países, 80 proveedores de navegación aérea y 230 empresas del sector aeronáutico”, añaden.

El sector aéreo es un negocio que genera 58,1 millones de puestos de trabajo y 2,10 billones de euros en actividad económica a nivel mundial. Gran parte repercute en España, donde el volumen del negocio aeronáutico y aeroespacial deja 9.700 millones de euros. En la conferencia inaugural participarán el Ministro de Fomento, José Luis Ábalos Meco y el secretario de Estado de Infraestructuras, Transporte y Gobierno, Pedro Saura, también presidente de Enaire. Desde este organismo inciden en la “buena salud de la industria aeronáutica”. “Es un mercado dinámico, exigente y competitivo caracterizado por la innovación tecnológica y el crecimiento de la demanda. Que está inmerso en un proceso de transformación histórico y de alcance mundial”, apuntan.

El pasado año solo en España se registraron dos millones de vuelos, según Enaire

El tema que vertebra la edición actual del congreso internacional es ‘Resolución de los grandes problemas de la ATM; la capacidad, la integración de la gestión del tráfico no tripulado y las personas”. Estos enunciados, en palabras de Abigail Glenn-Chase, directora de programas y comunicaciones de la Air Traffic Control Association, se tratarán en mesas de debate, foros y conferencias. “El discurso concentrará en los retos más apremiantes del sector, como la integración y gestión de drones, la atracción y retención de profesionales de ATM de próxima generación, el aumento de la diversidad en la fuerza laboral, y formas de encontrar la mejor manera de ampliar la capacidad de ATM”, explica.

Apretada agenda

La considerada como la mayor convocatoria de la industria aeronáutica mundial, combina un área expositiva con una agenda de conferencias y encuentros. Para ello, se ofrecen seis salas auditorios educativos en su recinto de exposiciones y centro de conferencias en Ifema. Los auditorios ofrecerán casi 150 horas de programación, incluyendo lanzamientos y demostraciones de productos, paneles de discusión, descubrimientos de investigaciones, entre otros temas. Se expondrán los últimos avances, demostración y exhibición de nuevos productos, nuevas tecnologías para el control del tráfico aéreo (ATC) y nuevas perspectivas en políticas de ATM presentadas por Eurocontrol, Sesar Joint Undertaking, FABEC, la Administración Federal de Aviación, la Asociación Global UTM, entre otros. Además, uno de los aspectos más interesantes es la parte abierta al público, que ofrece enseñanza gratuita para público especializado.

El impacto del negocio de esta industria sobre la economía nacional es de 9.700 millones de euros

“El acceso a los auditorios es gratis, atraemos a estudiantes y jóvenes profesionales que normalmente no están expuestos a las ideas y tecnología de vanguardia de la industria”, explica Glenn-Chase. “Habrá presentaciones sobre las tecnologías espaciales ADS-B, vigilancia satelital que puede seguir aviones alrededor de todo el mundo incluso por el océano, donde el radar no llega. Con esto evitaríamos episodios como el de Malasya Airlines, que desapareció hace justo cinco años. También se hablará de drones y sistema de tráfico de aeronaves no tripuladas, inteligencia artificial...”. Este tipo de encuentros se convierten en una plataforma única para el networking a escala global. “Cada año aumentamos los visitantes un 10%. Con miles de expertos y directivos del sector juntos en un mismo espacio durante tres días, las oportunidades de hacer contactos son infinitas”, apunta Glenn-Chase.

El público que asiste a las sesiones y la feria son profesionales de la industria, incluyendo a más de 80 proveedores de servicios de navegación aérea, controladores de tráfico aéreo, fabricantes, representantes de gobiernos, ejército, del ámbito académico y consultores de hasta 136 nacionalidades. El evento se convertirá durante esos días en anfitrión de varios eventos paralelos, incluyendo los premios IHS Jane’s ATC y los Premios de la Comisión Europea, los cuales se celebrarán el 12 de marzo, así como diferentes eventos de prensa durante los tres días.

España, por su parte, aprovechará para exponer las novedades y buenas prácticas del sector. Enaire adelanta que hablarán sobre seguridad y modernización tecnológica y capacidad y eficiencia del espacio aéreo. “La seguridad es nuestro objetivo número uno. Nuestro reto es el de gestionar el tráfico aéreo con las máximas garantías de seguridad, capacidad, eficiencia, sostenibilidad y calidad de servicio. Para ello hemos trazado una hoja de ruta que es el Plan de Vuelo 2020”. También hablan de la conectividad aérea, que refuerzan con innovación “para hacerlo con todas las garantías”. En este World ATM Congress presentarán “la futura posición de control: la consola iFOCUCS”.

Madrid cerró con un acuerdo en 2014 con World Air Traffic Management (ATM) para convertirse en sede mundial de este evento, que celebrará en Ifema, al menos hasta 2022. En palabras de la entidad española, supone “un importante respaldo” al país por parte de la industria aeronáutica mundial. El evento está promovido por la Organización Civil de Servicios de Navegación Aérea (CANSO), de la que AENA es socio fundador, y la asociación que aglutina a toda la industria estadounidense del sector del tráfico aéreo, ATCA. “Madrid, la tercera capital más grande de la Unión Europea, proporciona el telón de fondo perfecto para este tipo de evento. La Feria de Madrid se convierte, durante esos días, en una ciudad, dando espacio a cientos de empresas de todo el mundo. Además, la ciudad se convierte en un atractivo en sí mismo cuando se apagan las luces, con su historia, cafés, terrazas y museos”, cuenta Abigail Glenn-Chase.