Draghi llama a completar la reforma del euro en plena desaceleración

Mario Draghi no dará marcha atrás en su decisión de ir guardando munición para una futura crisis. La retirada del programa de compra de activos se hará, no obstante, con “paciencia, prudencia y persistencia” dada las incertidumbres económicas por las que atraviesa Europa. Pero la política monetaria, a la que “la recuperación de la zona euro debe mucho”, no basta para afrontar la siguiente crisis. El presidente del Banco Central Europeo (BCE) ha instado a los países a completar la Unión Económica y Monetaria con un “instrumento fiscal” para ayudar a “mantener la convergencia” frente a posibles “shocks externos”.

El euro cumplirá en breve dos décadas. Y lo que hace diferente a la moneda única europea de otras es la ausencia de instrumentos fiscales comunes que complementen la política monetaria que está en manos del Eurobanco. Después de que Francia y Alemania hayan reavivado la propuesta de un presupuesto de la zona euro de cara a la Cumbre del Euro del próximo mes de diciembre, Draghi ha abogado en una comparecencia en el Parlamento Europeo a avanzar hacia esa dirección.

La propuesta que el eje francoalemán ha presentado en el seno del Eurogrupo está centrada sobre todo en las inversiones y se propone favorecer la convergencia y la competitividad de los países de la moneda única, que cedieron su política monetaria. Draghi se ha referido a la función de “estabilización fiscal” que debería tener esa herramienta, que despierta recelos entre los halcones pero por la que siguen peleando países como Francia, España o Portugal. “Una función de estabilización fiscal debería estar condicionada a que las políticas económicas y fiscales sean sólidas y respeten plenamente el marco de gobernanza de la Unión Europea”, ha añadido.