El videojuego español aspira a seguir creciendo

Con un público objetivo entre los 4 y los 64 años, y unos 16 millones de jugadores habituales, la industria del videojuego no deja de crecer en España. El año pasado facturó 1.359 millones, un 16,9% más que en 2016. Madrid ofrece una buena oportunidad para tomar el pulso a este mercado en alza entre los próximos 18 y 21 de octubre, cuando se celebrará en Ifema la cuarta edición de Madrid Games Week 2018.

En tres pabellones del recinto ferial madrileño, ocupando unos 43.000 metros cuadrados, los grandes del sector mostrarán las novedades que piensan lanzar en los próximos meses. PlayStation ha anunciado que aprovechará esta oportunidad para enseñar Days Gone y Dreams. Bandai pretende sacar músculo con seis nuevos juegos, entre los que están Jump Force, Soul Calibur VI, One Piece World Seeker o The Dark Pictures.

No serán los únicos. También Microsoft, Nintendo, Ubisoft o Warner Bros Entertainment desplegarán en Ifema sus últimos proyectos.

Con este despliegue, la industria líder del sector audiovisual en España busca mantener su puesto. Su facturación en 2017 supera con holgura la alcanzada por el cine, 597 millones, y la música, 232 millones, según la información proporcionada por la Asociación Española de Videojuegos (AEVI).

Esos ingresos convierten a España en el noveno mercado del mundo de la industria. Algo más arriba se sitúa en la Unión Europea, cuarta, por detrás del Reino Unido, Alemania y Francia.

La misma asociación cifra en 8.790 los puestos de trabajo directos que crea en el sector, con un impacto indirecto sobre la economía de unos 3.577 millones de euros. “Por cada euro invertido en los videojuegos en España se tiene un impacto de tres euros en el conjunto de la economía y por cada empleo generado en el sector de los videojuegos se crean 2,6 en otros sectores”, abunda AEVI.

Estudios independientes

Los organizadores de la Madrid Games Week 2018 esperan que unos 100.000 visitantes se acerquen al evento para conocer estar novedades. Para ello, han preparado una potente red wifi capaz de soportar 64.000 conexiones simultáneas con una velocidad de conexión de 15 megabits por segundo.

Para potenciar la industria y los desarrollos locales, la organización pretende reunir a estudios independientes, inversores y formadores para estimular el trabajo conjunto y la colaboración.

La feria no solo estará orientada para el usuario de videojuegos, también contará con oferta para los profesionales del sector. Situada entre dos pabellones, habrá una zona en la que los pequeños desarrolladores podrán mostrar su trabajo.

Los visitantes del Madrid Games Week también podrán participar en los eSports, competiciones de videojuegos. Para organizar estas competiciones, participan en la feria, que contará con cerca de un centenar de actos, la Liga de Videojuegos Profesional y el ESL, la plataforma líder mundial de los deportes electrónicos que acoge los principales torneos de esta modalidad deportiva. La primera celebrará la fase final de dos de sus competiciones, en las que se combinan los jugadores aficionados y los profesionales: la copa Clash Royale y la Counter-Strike. La final de la copa se celebrará el domingo 21 cerca del mediodía.

Junto a la Liga de Videojuegos Profesional y el ESL, también llevarán sus propias competiciones otros gigantes de la industria como son Sony, con las finales europeas de los FIA-certified Gran Turismo Championships 2018 y PlayStation League.