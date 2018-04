Las petroleras critican el informe de los expertos de la transición energética

La Asociación Española de Operadores de Petróleo (AOP) se opone a la subida impositiva que propone la Comisión de Expertos para la Transición Energética, de la que crítica que el informe elaborado por esta "tiene un sesgo muy eléctrico", según palabras de su presidente, Luis Aires. El también presidente de BP sostiene, no obstante, que esa apreciación es en las propuestas impositivas que hace para los combustibles.

El comité de expertos ha propuesto una profunda reforma de la fiscalidad de los carburantes para alcanzar los objetivos de descarbonización de la economía que exige la UE para 2020 y 2030, con subidas del 11% para las gasolinas y del 28% para los gasóleos, así como del 6% para el gas natural. "No se pueden hacer chapuzas para conseguir unos fines recaudatorios cuando hay en marcha un desarrollo tecnológico que va a permitir cumplir el objetivo de reducción de emisiones a 2030", señaló Aires.

La AOP (agrupa a Repsol, Cepsa, BP, Galp y Saras) propone gravar la emisión de partículas en la circulación de vehículos, es decir, el óxido nitroso y azufre, y no sólo el dióxido de carbono (CO 2 ). O, dicho de otra forma los motores y no el producto porque es el causante de la emisión de partículas. Aires explicó en un encuentro con la prensa que la Ley de Transición energética debería tener en cuenta , además de las emisiones de CO 2 , la calidad del motor y su uso y en proporción al coste del CO 2 ".

Asimismo, están en contra de que el déficit tarifario eléctrico se pague vía Presupuestos del Estado. A su juicio, supone subsidiar unos consumidores a otros. En este caso, de los consumdiores eléctricos a los de combustible. También se muestran en contra de que los consumidores de combustible spaguen las carreteras de la misma forma que los eléctricos y de gas pagan las infraestructuras. Según Aires, ya se están paganbdo los oleoductos y gasoductos y se pregunta. "¿Acaso los vehículos eléctricos no van a usar las carreteras?".

También insistió en que "no hay que tener ninguna complacencia" sobre los objetivos de reducción de emisiones. Aseguró, en ese sentido, que el "gran esfuerzo" que se ha puesto en dicho empeño "no viene gratis", por lo que "la concienciación de los consumidores ha de ser cada vez mayor".

Impuestos a los hidrocarburos

Las petroleras consideran que soportan un exceso de impuestos (el 52% del precio de la gasolina y el 49% del gasóleo son impuestos, entre IVA e impuesto especial de hidrocarburos, lo que supone 10.130 millones al año).

Aires, que ha subrayado que las propuestas en movilidad sostenible sí son coherentes y que coincide en la propuesta de todas las tecnologías se desarrollen en paralelo, ha manifestado que todavía no han tenido oportunidad de hablar ni con el Gobierno ni con los grupos políticos.

Las cinco compañías integradas en la asociación han presentado recientemente un informe de la consultora KPMG en el que destacan, entre otros puntos, que el sector emplea a 271.000 personas y supone un 2,5% de la riqueza del país ya que contribuye al PIB con 27.286 millones de euros (datos de 2015). El documento detalla también que la actividad de refinerías, estaciones de servicio y petroquímicas aportaron a las arcas del Estado 22.912 millones de euros en el año 2015, el 9,5% de la recaudación total.