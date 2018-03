Un visionario de la logística urgente

Si algo es evidente es que al fundador de Palibex no le gustan los caminos trillados, sino romper con lo normal. Y sí que lo ha conseguido con sus camiones pintados con grafiti. Amante de las artes plásticas —ha llenado la sede de Madrid con todo tipo de piezas de arte contemporáneo—, Olsa logró convencer a algunos de sus franquiciados que pintaran 30 de los camiones con grafiti de artistas señalados. Y pese a que afirma que "la idea no era una iniciativa de marketing", lo cierto es que le ha dado mucha notoriedad a Palibex, que actúa con la marca PBX. Varios de sus camiones pintados con grafitis se presentaron en la edición de Arco de 2016. Y en septiembre del año pasado sus "lienzos sobre ruedas" salían en The New York Times. Uno de sus camiones ha participado también en el Dakar 2018.