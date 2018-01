AZ Capital se cuela entre gigantes

AZ Capital es asesor de Abertis en la guerra de opas que se ha desatado para hacerse con el control de la concesionaria de autopistas. El resultado final de esta pugna entre Atlantia y Hochtief, filial de ACS, todavía es incierto. La segunda de las ofertas todavía está pendiente de obtener el permiso de determinados reguladores, y en el caso de Atlantia aún queda por ver si el Gobierno español recurrirá a la Audiencia Nacional. La CNMV mantuvo la aprobación de la opa del grupo italiano a pesar de que desde Fomento se solicitó su revocación al entender que necesitaba pedir autorización.

“Yo no estoy en el consejo de ministros y no sé qué puede pasar. Me cuesta creer que este proceso entre en la vía judicial porque los damnificados serían los inversores de Abertis y todos los españoles. Estamos en la UE y el capital extranjero tiene mucho intereés por nuestras empresas, como demuestra el hecho de que los principales accionistas de las grandes firmas del Ibex 35 son los fondos internacionales. Para este tipo de inversores la seguridad jurídica es esencial”, advierte Jorge Lucaya, socio director de AZ Capital.