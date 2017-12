El ‘AVE del Desierto’ del consorcio español conecta Medina y La Meca en dos horas y 52 minutos

El ministro de Transportes saudí, Nabeel Al-Amudi, con Álvaro Iranzo, embajador de España en Arabia Saudí y otras autoridades en la inauguración del AVE a la Meca REUTERS | EPV

El última día del año ha sido el elegido para que el llamado AVE del Desierto, que une las ciudades santas de Medina y La Meca, en Arabia Saudí, y en cuya construcción participan doce empresas españolas, realizara su primer viaje de prueba . Aunque se habían hecho pruebas por tramos, este 31 de diciembre debía realizar por primera vez el recorrido completo de 450 kilómetros con invitados a bordo. Según informó un portavoz del consorcio español Al Shoula a Efe, el trayecto fue completado en dos horas y 52 minutos y, en algunos tramos, el tren superó los 300 kilómetros por hora. Cuando se haga el lanzamiento comercial definitivo, el objetivo es que el trayecto se haga en 2 horas y 30 minutos. El viaje se llevó a cabo sin que se registrasen incidencias.

El valor de esta prueba del llamado Haramain Express residía en que se trataba de la primera completa, pero no se esperaba que el tren pudiera hacerla entera a la velocidad operativa de un tren de alta velocidad. El AVE sí superó los 300 kilómetros por hora, la velocidad máxima a la que circulará comercialmente, en el tramo entre las estaciones de Medina y KAEC, ubicada en la Ciudad Económica Rey Abdalá, ubicada en la costa del Mar Rojo.

Al viaje inaugural para estrenar el tren asistieron el ministro saudí de Transporte, Nabil al Amudi; otras autoridades del país; el embajador español, Álvaro Iranzo; representantes de las empresas constructoras e invitados, según informó la agencia oficial SPA. También estaban en la inauguración Rumaih Mohammed Al-Rumaih, el presidente de la Saudi Railways Organization (SRO) y el presidente del consorcio Al Shoula, Jorge Segrelles.

La marca España se la jugaba, porque el proyecto ha sufrido desde sus inicios diversos contratiempos. Es una obra de ingeniería compleja, con costes multimillonarios y en un terreno muy complicado y construido a través de varios consorcios internacionales. La construcción acumula un retraso de cerca de un año según los planes originales de la obra, que se adjudicó al consorcio español a finales de 2011. En el grupo participan Renfe, Adif, Ineco, OHL, Indra, Talgo, Copasa, Consultrans, Imathia, Cobra, Abengoa y Dimetronic-Siemens.

El ministro saudí de Transporte, Nabeel Al-Amudi, a la derecha, atiende las explicaciones sobre los detalles del Ave, llamado Haramain Express REUTERS

El viaje inaugural estaba previsto hace unas semanas para el 29 de diciembre. Acabó retrasándose y el consorcio español se defendió asegurando que la prueba se hacía el 31 de diciembre por la petición expresa de las autoridades saudíes, ya que el 29 caía en viernes y es día de oración, y había dificultades para las invitaciones.

La fase comercial, en marzo

Tras el viaje de hoy, se prevé que haya una primera fase no comercial (service demostration) con viajes, que pueden incluir pasajeros invitados, todos los viernes y sábados hasta el 15 de marzo de 2018, con dos viajes por sentido y día entre La Meca y Medina. Posteriormente, se iniciaría la fase comercial, a partir de marzo, aunque no está claro. Hay problemas financieros entre las empresas saudíes adjudicatarias y las estaciones no están acabadas. Por ejemplo, la estación de La Meca, encargada a Binladin, la mayor constructora del reino saudí, propiedad de la familia del fallecido líder de Al Qaeda, Osama bin Laden, acumula fuertes retrasos. Y la estación de Jeddah ni siquiera se ha iniciado tras la quiebra de la constructora Oger.

El objetivo de la fase comercial es que el tren cubra la distancia que separa las dos ciudades santas para el Islam, que son visitadas cada año por millones de fieles, en menos de 2 horas y 30 minutos. En su trayecto habrá cinco megaestaciones (La Meca, Medina, Kaec, Jheda y Kaia), de cuya explotación se encargará ADIF, mientras que Renfe se ocupará de la línea.