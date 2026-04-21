Ir al contenido
_
_
_
_
Fútbol
Mallorca MAL
1
Samuel Costa 48'
Mallorca
Valencia VAL
1
Sadiq 66'
Valencia
Final
FÚTBOL

El Valencia se encuentra un empate ante el Mallorca

El equipo de Carlos Corberán, a merced de su rival en Son Moix, evita la derrota con un gol del desconcertante Sadiq

El delantero nigeriano del Valencia, Umar Sadiq, pelea un balón con el defensa del Mallorca Omar Mascarell.CATI CLADERA (EFE)
Fernando Miñana
Fernando Miñana
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir en Bluesky
Compartir en Linkedin
Copiar enlace

El hambre de Javi Guerra y el oportunismo de Sadiq, el agente inesperado, evitaron una derrota del Valencia en Son Moix que parecía segura cuando el Mallorca, por delante en el marcador, lo tenía contra las cuerdas. El fútbol volvió a contradecir a la lógica un día más y el delantero nigeriano cazó un balón aéreo para evitar que el Mallorca le adelantara en la clasificación (1-1).

MLLMallorca
1
Leo Román, Johan Mojica, Martin Valjent, Omar Mascarell (Antonio Sánchez, min. 75), Pablo Maffeo, Pablo Torre (Javi Llabrés, min. 84), Sergi Darder, Samú Costa, Manu Morlanes (David López, min. 75), Takuma Asano (Jan Virgili, min. 55) y Vedat Muriqi
VALValencia
1
Stole Dimitrievski, Thierry Correia (Renzo Saravia, min. 10), José Gayà, Pepelu, César Tárrega, Guido Rodríguez, Filip Ugrinic (Luis Rioja, min. 59), Largie Ramazani (Jesús Vázquez, min. 94), Diego López (Javi Guerra, min. 59), Lucas Beltrán (Arnaut Danjuma, min. 59) y Umar Sadiq
Goles 1-0 min. 48: Samuel Costa. 1-1 min. 66: Sadiq
Arbitro César Soto Grado
Tarjetas amarillas Dimitrievski (min. 41), Guido Rodríguez (min. 51)

La primera parte resultó algo confusa. Ni el Mallorca parecía estar tan bien como decían los últimos resultados ni el Valencia tan mal. El equipo bermellón, en alza desde que llegó Martín Demichelis, triunfador en sus tres últimas apariciones por Son Moix, no le sacaba rendimiento a su dominio. El conjunto de Carlos Corberán, sacudido por la tormenta en la que vive desde que dejó escapar la victoria ante el Celta, volvía a concentrarse mucho en no recibir un gol y muy poco en marcar. Ni un remate a puerta en 45 minutos.

Al Valencia le han vuelto los complejos en esta mala racha en la que anda inmerso. Nada acompaña. Thierry Correia, un lateral de cristal que se ha perdido un tercio de los partidos desde que llegó al Valencia, volvió a romperse. Once minutos duró esta vez. Su lesión abrió la puerta para Renzo Saravia, el lateral argentino que llevaba dos meses en la plantilla sin oler el césped. No desentonó.

El Mallorca apenas inquietaba con un par de disparos lejanos de Darder. Cuando Morlanes cogía el volante y buscaba las bandas para facilitar los centros a Muriqi, su gran rematador, el Valencia se refugiaba con una línea de cinco y otra de cuatro por delante. El delantero kosovar, uno de los grandes goleadores de la Liga, solo superado por Mbappé, buscaba emparejarse con Pepelu, un centrocampista obligado a jugar de central por las bajas, aunque la zaga valencianista logró anularlo.

Pero la defensa del Valencia siempre acaba fallando en una jugada. Muchas veces a balón parado. Darder cogió el balón a la salida de un córner y metió un gran balón al área que encontró a Samu Costa sin rivales para cabecear a bocajarro. El Valencia parecía como un peluche sin relleno. Un equipo minúsculo al que el Mallorca atacaba en oleadas. Solo Ramazani era operativo en ataque y Corberán quitó a sus acompañantes para probar con los recambios. Javi Guerra lo cambió todo corriendo hacia delante y peinando un balón en el área para que Sadiq, peleado consigo mismo una noche más, emergiera para marcar el empate.

Clasificación
Clasificación PT PJ PG PE PP
12
ESP
38 31 10 8 13
13
VAL
36 32 9 9 14
14
MLL
35 32 9 8 15
15
RAY
35 31 8 11 12
16
SEV
34 31 9 7 15
Clasificación PT PJ PG PE PP
11
GIR
38 31 9 11 11
12
ESP
38 31 10 8 13
13
VAL
36 32 9 9 14
14
MLL
35 32 9 8 15
15
RAY
35 31 8 11 12
Mis comentariosNormas
Rellena tu nombre y apellido para comentarcompletar datos

Archivado En

_
Recomendaciones EL PAÍS
Escaparate
escaparate
Protector facial antimanchas y antiarrugas SPF 50+ con niacinamida. COMPRA POR 12,95€
escaparate
Batería externa de 22.5W. Tiene una velocidad de carga tres veces más rápida que otras. COMPRA POR 15,99€
escaparate
Cocedor de huevos de silicona de Lékué. COMPRA POR 7,96€
escaparate
Cubo de enchufes para cargar múltiples dispositivos al mismo tiempo. COMPRA POR 20,99€
Recomendaciones EL PAÍS
Centros
cursosonline
Máster en Neurociencia
cursosonline
Máster Universitario en Escritura Creativa
cursosonline
Máster en Enfermería Forense y Criminal
cursosonline
Máster Universitario en Terapias Psicológicas de Tercera Generación
Recomendaciones EL PAÍS
Francés online
cursosingles
Mejora tu francés con una Learning Serie.
cursosingles
Episodios diarios, culturales y personalizados.
cursosingles
Evaluación de nivel y certificado pedagógico al acabar la formación.
cursosingles
Prueba 7 días gratis y sin compromiso.
_
_