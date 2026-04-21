El Valencia se encuentra un empate ante el Mallorca

El hambre de Javi Guerra y el oportunismo de Sadiq, el agente inesperado, evitaron una derrota del Valencia en Son Moix que parecía segura cuando el Mallorca, por delante en el marcador, lo tenía contra las cuerdas. El fútbol volvió a contradecir a la lógica un día más y el delantero nigeriano cazó un balón aéreo para evitar que el Mallorca le adelantara en la clasificación (1-1).

MLL Mallorca 1 Leo Román, Johan Mojica, Martin Valjent, Omar Mascarell (Antonio Sánchez, min. 75), Pablo Maffeo, Pablo Torre (Javi Llabrés, min. 84), Sergi Darder, Samú Costa, Manu Morlanes (David López, min. 75), Takuma Asano (Jan Virgili, min. 55) y Vedat Muriqi VAL Valencia 1 Stole Dimitrievski, Thierry Correia (Renzo Saravia, min. 10), José Gayà, Pepelu, César Tárrega, Guido Rodríguez, Filip Ugrinic (Luis Rioja, min. 59), Largie Ramazani (Jesús Vázquez, min. 94), Diego López (Javi Guerra, min. 59), Lucas Beltrán (Arnaut Danjuma, min. 59) y Umar Sadiq Goles 1-0 min. 48: Samuel Costa. 1-1 min. 66: Sadiq Arbitro César Soto Grado

Tarjetas amarillas Dimitrievski (min. 41), Guido Rodríguez (min. 51)

La primera parte resultó algo confusa. Ni el Mallorca parecía estar tan bien como decían los últimos resultados ni el Valencia tan mal. El equipo bermellón, en alza desde que llegó Martín Demichelis, triunfador en sus tres últimas apariciones por Son Moix, no le sacaba rendimiento a su dominio. El conjunto de Carlos Corberán, sacudido por la tormenta en la que vive desde que dejó escapar la victoria ante el Celta, volvía a concentrarse mucho en no recibir un gol y muy poco en marcar. Ni un remate a puerta en 45 minutos.

Al Valencia le han vuelto los complejos en esta mala racha en la que anda inmerso. Nada acompaña. Thierry Correia, un lateral de cristal que se ha perdido un tercio de los partidos desde que llegó al Valencia, volvió a romperse. Once minutos duró esta vez. Su lesión abrió la puerta para Renzo Saravia, el lateral argentino que llevaba dos meses en la plantilla sin oler el césped. No desentonó.

El Mallorca apenas inquietaba con un par de disparos lejanos de Darder. Cuando Morlanes cogía el volante y buscaba las bandas para facilitar los centros a Muriqi, su gran rematador, el Valencia se refugiaba con una línea de cinco y otra de cuatro por delante. El delantero kosovar, uno de los grandes goleadores de la Liga, solo superado por Mbappé, buscaba emparejarse con Pepelu, un centrocampista obligado a jugar de central por las bajas, aunque la zaga valencianista logró anularlo.

Pero la defensa del Valencia siempre acaba fallando en una jugada. Muchas veces a balón parado. Darder cogió el balón a la salida de un córner y metió un gran balón al área que encontró a Samu Costa sin rivales para cabecear a bocajarro. El Valencia parecía como un peluche sin relleno. Un equipo minúsculo al que el Mallorca atacaba en oleadas. Solo Ramazani era operativo en ataque y Corberán quitó a sus acompañantes para probar con los recambios. Javi Guerra lo cambió todo corriendo hacia delante y peinando un balón en el área para que Sadiq, peleado consigo mismo una noche más, emergiera para marcar el empate.