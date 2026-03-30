Igor Tudor deja el Tottenham tras seis semanas en el cargo
Con solo siete partidos al frente de los ‘Spurs’, el técnico croata solo consigue una victoria ante el Atlético en Champions y deja al club al borde del abismo en la Premier
Igor Tudor dejó este domingo su cargo de entrenador del Tottenham Hotspur tras solo mes y medio y siete partidos en el banquillo, según comunicó el club inglés, que ha acordado “de mutuo acuerdo” la salida “con efecto inmediato” del preparador balcánico. El croata pone fin a su primera experiencia en la Premier League después de acudir al rescate de los Spurs tras la destitución de Thomas Frank el pasado 11 de febrero. En sus siete encuentros en el cargo ha sufrido cinco derrotas, un empate y una victoria ante el Atlético de Madrid en la vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones (3-2), pero que no le sirvió para pasar de ronda tras el 5-2 de la ida en el Metropolitano.
We can confirm that it has been mutually agreed for Head Coach Igor Tudor to leave the Club with immediate effect.— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) March 29, 2026
Tomislav Rogic and Riccardo Ragnacci have also left their respective roles of Goalkeeping Coach and Physical Coach.
We thank Igor, Tomislav and Riccardo for their… pic.twitter.com/I6HUdLdewL
En la liga inglesa, cayó con el Arsenal (1-4), con el Fulham (2-1), con el Crystal Palace (1-3) y el Nottingham Forest (0-3). Solo logró un empate contra el Liverpool (1-1). Estos malos resultados dejan al Tottenham con 30 puntos marcando al borde del abismo en la zona de salvación con solo un punto de ventaja sobre el descenso. La salida de Tudor deja al cuadro londinense sin entrenador de cara a las últimas siete jornadas de la temporada. El club desveló que también dejan el equipo el entrenador de porteros, Tomislav Rogic, y el preparador físico, Riccardo Ragnacci.
Tras la última derrota del equipo ante el Forest, el técnico de 47 años se enteró de que su padre, Mario, había fallecido. “Agradecemos a Igor, Tomislav y Riccardo su dedicación durante las últimas seis semanas, en las que trabajaron incansablemente. Asimismo, lamentamos profundamente la pérdida que Igor ha sufrido recientemente y le enviamos nuestro apoyo a él y a su familia en estos momentos difíciles. En breve se informará sobre el nuevo entrenador principal”, apuntó el cuadro londinense en el comunicado.
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo
¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?
Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.Flecha
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.
¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.
En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.