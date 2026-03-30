Ir al contenido
_
_
_
_
Fútbol
Premier League

Igor Tudor deja el Tottenham tras seis semanas en el cargo

Con solo siete partidos al frente de los ‘Spurs’, el técnico croata solo consigue una victoria ante el Atlético en Champions y deja al club al borde del abismo en la Premier

El ya exentrenador del Tottenham Igor Tudor durante el partido de Premier League ante el Nottingham Forest.Dave Shopland (AP)
El País
El País
Madrid -
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir en Bluesky
Compartir en Linkedin
Copiar enlace

Igor Tudor dejó este domingo su cargo de entrenador del Tottenham Hotspur tras solo mes y medio y siete partidos en el banquillo, según comunicó el club inglés, que ha acordado “de mutuo acuerdo” la salida “con efecto inmediato” del preparador balcánico. El croata pone fin a su primera experiencia en la Premier League después de acudir al rescate de los Spurs tras la destitución de Thomas Frank el pasado 11 de febrero. En sus siete encuentros en el cargo ha sufrido cinco derrotas, un empate y una victoria ante el Atlético de Madrid en la vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones (3-2), pero que no le sirvió para pasar de ronda tras el 5-2 de la ida en el Metropolitano.

En la liga inglesa, cayó con el Arsenal (1-4), con el Fulham (2-1), con el Crystal Palace (1-3) y el Nottingham Forest (0-3). Solo logró un empate contra el Liverpool (1-1). Estos malos resultados dejan al Tottenham con 30 puntos marcando al borde del abismo en la zona de salvación con solo un punto de ventaja sobre el descenso. La salida de Tudor deja al cuadro londinense sin entrenador de cara a las últimas siete jornadas de la temporada. El club desveló que también dejan el equipo el entrenador de porteros, Tomislav Rogic, y el preparador físico, Riccardo Ragnacci.

Tras la última derrota del equipo ante el Forest, el técnico de 47 años se enteró de que su padre, Mario, había fallecido. “Agradecemos a Igor, Tomislav y Riccardo su dedicación durante las últimas seis semanas, en las que trabajaron incansablemente. Asimismo, lamentamos profundamente la pérdida que Igor ha sufrido recientemente y le enviamos nuestro apoyo a él y a su familia en estos momentos difíciles. En breve se informará sobre el nuevo entrenador principal”, apuntó el cuadro londinense en el comunicado.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Añadir usuarioContinuar leyendo aquí

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

¿Por qué estás viendo esto?

Flecha

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.

Mis comentariosNormas
Rellena tu nombre y apellido para comentarcompletar datos

Archivado En

_
Recomendaciones EL PAÍS
Escaparate
escaparate
Juego de dos sartenes antiadherentes de Tefal de 22/26 cm con mango extraíble. COMPRA POR 45,99€
escaparate
Pulverizador de aceite para cocinar y aliñar tus ensaladas. COMPRA POR 10,99€
escaparate
Pack de cinco camisetas de manga corta para hombre. COMPRA POR 25,39€
escaparate
Mochila de viaje para cabina de avión adaptada para aerolíneas de bajo coste. COMPRA POR 21,99€
Recomendaciones EL PAÍS
Francés online
cursosingles
Mejora tu francés con una Learning Serie.
cursosingles
Episodios diarios, culturales y personalizados.
cursosingles
Evaluación de nivel y certificado pedagógico al acabar la formación.
cursosingles
Prueba 7 días gratis y sin compromiso.
Recomendaciones EL PAÍS
Cursos
cursos
Máster en Psicología General
cursos
Máster en IA for Business
cursos
Máster en Dirección de Recursos Humanos
cursos
Maestría en Criminología
_
_