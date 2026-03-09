Uno de los clásicos del fútbol brasileño acaba en batalla campal, dos minutos de puñetazos y 23 expulsados
El duelo entre Cruzeiro y Atlético Mineiro, el más histórico del Estado de Minas Gerais, marca un hito sin precedentes en el fútbol de Brasil
La final del campeonato mineiro entre el Cruzeiro y el Atlético Mineiro, disputada en el estadio Mineirao de Belo Horizonte, pasará a la historia por la tangana generalizada sobre el césped entre los componentes de ambos equipos justo antes del final y por las 23 expulsiones que decretó el colegiado tras la contienda, que no pudo mostrar en el momento ante la magnitud del tumulto.
Las 23 rojas suponen un nuevo récord en la historia del fútbol brasileño, una más que las que se decretaron en el Portuguesa-Botafogo del torneo Río-Sao Paulo en 1954.
Con 1-0 a favor del Cruzeiro, con gol de Kaio Jorge a los 60 minutos, la tremenda tangana, en la que hubo puñetazos y patadas a lo largo de todo el terreno de juego, comenzó con una disputa entre el centrocampista del Cruzeiro Christian y el meta del Atlético, MG Everson, que se enzarzaron en la disputa de un balón.
CENAS LAMENTÁVEIS! Porradaria generalizada na reta final de Cruzeiro x Atlético-MG na final do Campeonato Mineiro.#futebol #atléticomg #cruzeiro #ge pic.twitter.com/GksY7u4o7s— ge (@geglobo) March 8, 2026
A partir de este instante se organizó una tremenda reyerta que comenzó en dicha portería y acabó llegando prácticamente a la otra entre golpes, puñetazos, patadas y carreras, tanto, que se tardó en reducir para poder disputarse el minuto final del encuentro. El colegiado Matheus Candaçan posteriormente decidió 23 expulsiones, 21 de ellas justificadas así: “Expulsado por, durante la reyerta general tras la finalización del partido, golpear y dar puñetazos y patadas a sus adversarios, no siendo posible mostrar la tarjeta roja debido al tumulto”.
Las dos excepciones fueron las de Christian, expulsado por golpear a Everson “en la cabeza con la espinilla, con fuerza excesiva e intensidad alta”, y el guardameta por “agredir al rival con brutalidad, golpeándole con la rodilla en la cara”.
Los otros 21 expulsados fueron, por el Cruzeiro, Casio, Fagner, Fabricio Bruno, Joao Marcelo, Villalba, Kaua Prates, Lucas Romero, Matheus Henrique, Walace, Gerson y Kaio Jorge; y por el Atlético Mineiro, Gabriel Delfim, Preciado, Lyanco, Ruan Tressoldi, Junior Alonso, Renan Lodi, Alan Franco, Alan Minda, Cassierra y Hulk.
“Expulsado por, durante la reyerta general tras la finalización del partido, golpear y dar puñetazos y patadas a sus adversarios, no siendo posible mostrar la tarjeta roja debido al tumulto”, es el argumento oficial en el acta de su decisión. Todos tendrán que cumplir la sanción en la próxima edición del Campeonato Mineiro
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo
¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?
Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.Flecha
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.
¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.
En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.