Xabi Alonso se despide del Madrid: “Me voy con gratitud y el orgullo de haberlo hecho lo mejor posible”

El exentrenador blanco dice adiós al club mediante una fotografía en Instagram en la que agradece al madridismo por la confianza depositada en él

El exentrenador del Real Madrid Xabi Alonso, que fue destituido este lunes como técnico tras perder la final de la Supercopa de España ante el Barcelona en Arabia Saudí, se ha despedido del club con un breve mensaje en una publicación en su cuenta de Instagram. A Alonso le sustituye desde hoy mismo su excompañero en el Real Madrid Álvaro Arbeloa, que era el entrenador del Castilla mientras Alonso estaba al frente del primer equipo.

El donostiarra empieza diciendo en su despedida que no se marcha con buen sabor de boca. “Esta etapa profesional no concluye como nos hubiera gustado”, señala. Y añade que “entrenar al Real Madrid ha sido un honor y una responsabilidad”. Finaliza agradeciendo al club, a los jugadores, “pero sobre todo a la afición y al madridismo” su confianza y apoyo, y asegura que se va “con respeto, gratitud y el orgullo de haberlo hecho lo mejor posible”.

Arbeloa, por su parte, ofrece este martes su primera conferencia de prensa como técnico del primer equipo antes de sentarse en el banquillo este miércoles para dirigir al equipo en la eliminatoria a partido único contra el Albacete de los octavos de final de la Copa del Rey.