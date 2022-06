Millones de expertos en fútbol gracias a la tecnología

Los tres, Ana Rosa Victoria, Juan Pedro Belchi y Luis Gómez, son ingenieros. Algunos de ellos se han formado en los centros de enseñanza más reputados del mundo, como la Universidad de Cambridge o el Instituto de Tecnología de Massachusetts. Todos llevan más de una década ocupándose de que las empresas más innovadoras lo sean y hoy sus destinos se han cruzado donde menos lo esperaban, en el deporte. La puesta en común de sus talentos, y la unión de fuerzas de las firmas que los emplean, LaLiga y Microsoft, han hecho posible que los 2.800 millones de personas que aproximadamente siguen el fútbol español en los cinco continentes se conviertan de golpe en verdaderos expertos en la materia. Por primera vez, las estadísticas avanzadas sobre jugadores, entrenadores y equipos de LaLiga Santander, a las que antes solo tenían acceso los profesionales, están abiertas a cualquiera que las quiera consultar en la página web gratuita de Beyond Stats.

Desde el pasado octubre, en el arranque de la temporada 2021/22, los aficionados pueden preparar un partido sintiéndose como un miembro más de un cuerpo técnico. En la previa de todos los encuentros ligueros, con solo unos clics, el portal les ofrece elaborados informes de Mediacoach, la herramienta de análisis estadístico y de vídeo de LaLiga, con información acerca del momento que atraviesan ambos equipos, sus sistemas de juegos, sus puntos fuertes y puntos de mejora, sus jugadores más en forma, entre otros. Y también, en los días posteriores, pasados los 90 minutos de juego, se ofrecen claves a través de gráficos, vídeos y textos explicativos en los que uno puede sentirse en la piel de un técnico, encerrado en un despacho descifrando el porqué de los éxitos o fracasos de su plantel.

La función de este amplio abanico de posibilidades, explica Ana Rosa Victoria, una de las expertas involucradas en el proyecto y responsable del departamento de innovación de LaLiga Tech, es “democratizar el conocimiento sobre el juego”. “En esencia, son los mismos datos que usan los profesionales, la principal diferencia es cómo se presentan. Entendimos que había una demanda, tanto del aficionado medio como del más especializado, de más información”. La mayor prueba de que la iniciativa está funcionando bien, indica Victoria, es que los mayores picos de tráfico en la página web se dan antes y durante el fin de semana. Lo que quiere decir que, en mayor o menor medida, existe un grueso de hinchas a los que les gusta cada vez más fijarse en las estadísticas, además de consumir información y crónicas o resúmenes en los periódicos, las televisiones o las redes sociales.

Lo que ven los usuarios mientras navegan tratando de desentrañar los secretos de la eficacia goleadora de un equipo, por ejemplo, o por qué a un entrenador le funciona de maravilla un determinado sistema de juego, es en realidad resultado de un importante proceso de filtrado de un magma inmenso de información. De media, en cada partido de LaLiga Santander y LaLiga SmartBank se extraen y analizan 3,5 millones de métricas de posicionamiento. Es decir, 75 millones de datos de 21 partidos semanales. De aquí que, para alimentar la web y ofrecer a la vez un volumen de información digerible y atractivo, se requiera de las tecnologías de machine learning (aprendizaje que lleva a cabo automáticamente un software) e inteligencia artificial de Microsoft Azure, capaces de procesar una elevada cantidad de datos que luego son analizados por un equipo multidisciplinar de LaLiga integrado por informáticos, desarrolladores, diseñadores y expertos en el procesamiento de dato y los analistas de fútbol del área de Mediacoach de la organización deportiva.

Luis Gómez es uno de los profesionales que forma parte de este engranaje. Este ingeniero informático que lleva más de dos décadas en Microsoft y se confiesa “fiel seguidor del Atlético de Madrid”, explica que su principal misión como “arquitecto de soluciones” es garantizar la calidad técnica de Beyond Stats, detrás de la cual hay “una ingeniería tremendamente compleja”. Después de tres años de colaboración con LaLiga, se atreve a pronosticar que las innovaciones tecnológicas no solo van a cambiar el deporte, sino la forma en que la gente lo vive. “[En el futuro] en las retransmisiones de los partidos se permitirá la selección de ángulos de cámara en los partidos. LaLiga también llegará a ofrecer nuevas experiencias que incluyen, por ejemplo, la realidad aumentada, la realidad virtual y las repeticiones en 3D”, afirma Gómez.

Una colaboración fructífera que se remonta a 2016

Rebeca Marciel, directora de Grandes Empresas en Microsoft España, recuerda cómo la colaboración con LaLiga se remonta a 2016, fecha en que pensaban en que tal acuerdo podría “contribuir a potenciar la industria deportiva y hacerla más digital, más productiva y eficiente”. Lo logrado excede lo que pudieran imaginar: “Hemos avanzado a una nueva era en la que la tecnología ya es el centro de la experiencia del aficionado y el conocimiento basado en datos impulsa nuevos negocios”, incide Marciel.

Vídeo promocional sobre el lanzamiento del portal 'Beyond Stats'. LaLiga

Beyond Stats es solo uno de los éxitos conjuntos. Las dos entidades también han ofrecido “nuevos servicios digitales” a los clubes y han revolucionado las retransmisiones deportivas. Esos depuradísimos datos se emplean en los directos televisivos, bien en forma de grafismo sobreimpresionado con el juego en marcha o para el canal multipantalla, donde además de distintos ángulos de cámara se van sirviendo estas estadísticas.

También este curso, recuerda Juan Pedro Belchi, tech manager de Mediacoach en LaLiga Tech y uno de los responsables de que los espectadores puedan disfrutar de este repertorio de recursos, se ha introducido un sistema que permite predecir cuántas opciones tiene un disparo de acabar al fondo de la red llamado ‘Probabilidad de Gol’. “Lo que hacemos no deja de ser intentar responder a las preguntas que se puede estar haciendo el aficionado desde su casa y ofrecerles más opciones para disfrutar del partido que estén viendo”, opina uno de los expertos cuya misión, dice, consiste en “dar ciertos matices del juego al espectador” sin alterar, eso sí, “la esencia del fútbol”.

El perfil y la trayectoria de Belchi, ingeniero informático que ha sido investigador y profesor en universidades y ha trabajado en la banca o la administración pública, es la mayor prueba de que el presente del deporte ya no lo escriben solo futbolistas, entrenadores o directivos, sino también unos expertos en tecnología que cada vez abundan más en el sector. Gómez, ingeniero de Microsoft con ya una larga experiencia de colaboración con LaLiga, no tiene ninguna duda de que las innovaciones van a seguir llegando. “Vivimos en la edad del dato y el fútbol no puede abstraerse de esta tendencia”.