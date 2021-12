Una universidad para futbolistas

“Nos interesa el jugador cuando se retira, sí, pero también queremos que esté formado durante su carrera”. La frase retumba en los pasillos del Departamento Educativo de LaLiga, LaLiga Business School, en la voz de su director, el cartagenero José Moya. Con la idea de dar formación a los futbolistas durante su vida en activo, Moya y Luis Gil, director de Competiciones y de la Oficina del Jugador de LaLiga, han impulsado Global Players Program. Este programa, que durará cinco meses, de febrero a junio, incluye materias tan diversas como marketing deportivo, gestión de marca (personal y corporativa), producción de televisión o big data.

“Queremos que los jugadores sean conscientes de todo lo que rodea a su profesión”, señala Gil. “Que vean que dentro de la industria del fútbol hay muchas más cosas además de ser entrenador o preparador físico. Hay vida más allá del vestuario”, dice. El objetivo de Gil y de Moya es dotar a los jugadores de suficiente información para que “puedan seguir trabajando en lo que más les gusta”.

Una clase de uno de los másters de LaLiga Business School en el estadio de la Real Sociedad. LaLiga

El programa no está dirigido solo a aquellos futbolistas que están ya en el tramo final de sus carreras. “Nos interesa el alumno de 21 años y el de 34″, subrayan. “Es un primer paso para captar inquietudes y abrir la mente de la industria deportiva, pero seguramente en el futuro contemos con otros programas más específicos según la información y las sensaciones que vayamos recabando”.

Felipe Martín, director de Patrocinios y Eventos de Banco Santander España (izquierda), y Javier Tebas, presidente de LaLiga, en el evento de presentación de Global Players Program LaLiga

"La formación para generar un futuro mejor" El programa, orientado a jugadores de LaLiga Santander y de Laliga SmartBank, que podrán acceder a toda la información a través de la app de Players de LaLiga, cuenta con el apoyo de Oxygen, como socio tecnológico, pero también de Banco Santander y de AFE (Asociación de Futbolistas Españoles). Según Felipe Martín, director de Patrocinios y Eventos de Banco Santander España: “Para nosotros es un orgullo impulsar una iniciativa pionera como esta. Desde Banco Santander creemos y apoyamos la formación como herramienta fundamental para generar un futuro mejor desde hace mucho tiempo, y poder impulsar un programa para futbolistas profesionales junto a LaLiga es un hito muy importante”.

Se impartirá en tres formatos obligatorios: en línea, con clases a demanda y con horarios flexibles; streaming, con sesiones telemáticas en directo; y presencial, con clases en las aulas de LaLiga en junio cuando acabe la temporada. Para el primero, LaLiga Business School ha buscado el apoyo de Oxygen, una nueva plataforma académica digital con ofertas específicas de cursos de deportes y de eSports. La carrera de uno de los cofundadores de Oxygen, Jorge Valdano, es un ejemplo para muchos futbolistas de cómo construir un perfil profesional después del fútbol. “El jugador ve el final como una especie de abismo. Ese día se pierden muchas cosas. No solo un medio de vida. Se pierde la pasión, el reconocimiento público y la ocupación del tiempo, que es muy importante. ¡No estamos hablando solo de dinero! Nuestra misión es que los futbolistas puedan dar el siguiente paso con algún tipo de garantía”, reflexiona Valdano, ex director deportivo y ex director general del Real Madrid, columnista en distintos medios y comentarista en Movistar+.

Jorge Valdano, confundador de Oxygen, uno de los socios de Global Players Program, durante la presentación del curso.

“El fútbol ha pasado a ser un elemento principal de la industria del ocio”, afirma Valdano. “Y con ello, ha crecido la demanda de profesionales específicos. Hemos visto que no había formación para ellos y aquí estamos”, cuenta. Oxygen preparará cuatro módulos para Global Players Program: Orientación al fin de la carrera profesional; Marca personal, Comunicación y Redes Sociales; Gestión de las emociones, y Las claves de la gestión patrimonial. Valdano valora también la iniciativa de LaLiga: “Es interesante que muestren sensibilidad para cuando el futbolista deje de estar en activo”.

El calendario de Global Players Program, dividido en tres formatos: online, streaming y presencial. LaLiga

A la ayuda de Oxygen se le suma también la colaboración de diferentes socios de LaLiga como Microsoft o LaLiga Tech, cuyos profesionales también han participado en el diseño del programa académico e impartirán algunas de las clases.

El programa pondrá por unos meses a los profesionales del balón en el otro lado del espejo. “Visitarán un set de televisión para entender cómo se produce un partido. Queremos que vean el entorno en el que ellos trabajan en su totalidad”, dice Moya. También están programadas visitas a instalaciones de otros equipos. Asignaturas como De la gestión al marketing deportivo, El periodismo en el fútbol, La revolución de los derechos audiovisuales, La internacionalización de LaLiga, Conocimiento del fan: estrategia Data Driven de la organización y Producción de un partido de LaLiga, completan el programa.

La información estará disponible para todos los jugadores de LaLiga en la app exclusiva para jugadores, Players, desde la cual podrán solicitar una de las treinta plazas limitadas que ofrecerá el programa en su primera edición.