Remco Evenepoel acelera hacia Lieja ganando la Amstel Gold Race

En la recta final en falso llano ascendente una vez coronado el Cauberg, a Remco Evenepoel le deslumbra un fogonazo del pasado. El mismo lugar que hace un año. El mismo rival, el fogoso danés Mattias Skjelmose. La misma duda. ¿Salto? ¿Espero? La misma determinación. Diferente resolución. Diferente resultado. Evenepoel espera y mide. A 200 metros salta desde la rueda del danés. En dos pedaladas le supera, le deja tras, derrotado. “Tenía más confianza este año”, dice el belga, de 26 años, después de ganar, en su segundo intento, la Amstel Gold Race, el prólogo de su gran cita primaveral del próximo domingo en La Redoute y la Roca de los Halcones mano a mano con Tadej Pogacar hacia Lieja. “Había visto que Skjelmose estaba ya un poco cansado. Que estaba al límite en las subidas. Cuando daba el relevo, flojeaba bastante. Y yo tenía aún muchas fuerzas”.

Fue más fácil la decisión que en 2025. El flashback no era perfecto. El año pasado, perturbando también estaba con ellos Pogacar, al que había perseguido media carrera colaborando con Skjelmose, antes de que el danés sentenciara a los dos con su rush final y golpe de riñones entre los prados en el que sestean vacas lecheras, y qué buena mantequilla. Este año, Skjelmose, dorsal número uno, y Evenepoel, bocamangas arcoíris ganadas con su victoria en el Mundial de 2022, colaboraron hasta el final persiguiendo solo el arco de meta. Lo hacían desde 40 kilómetros antes, desde el Kruisberg en el que el francés Romain Gregoire había atacado, y con él se fueron Evenepoel, Skjelmose, Vauquelin y Jorgenson- Bajando, Vauquelin traza mal una curva y cae, y hace caer a Jorgenson. Después, todo fue fácil para Evenepoel, amante de correr a solas o, como mucho, poco acompañado. Un forcing suyo a 22 kilómetros en el Cauberg, justo donde unas horas antes Paula Blasi se había quedado sola, acabó con el francés. Y sin Pogacar por medio, Skjelmose fue presa fácil en el sprint para Evenepoel, renacido en el Red Bull.

“Sin duda es la victoria más bonita de la temporada, eso es seguro. Para mí, esta carrera está justo por debajo de los Monumentos, así que está muy arriba en mi ranking, sin duda. Está entre las ocho mejores victorias de mi carrera, probablemente”, dijo, exaltante, Evenepoel, 74 victorias ya en su palmarés, dos Liejas, tres Klasikas, un Mundial en línea, tres contrarreloj, oro olímpico en línea y contrarreloj, una Vuelta, que llegaba a la Amstel después de ser quinto en la Volta y tercero en Flandes, tras Pogacar y Van der Poel. “Quiero decir, soy uno de los afortunados que ha ganado bastante. Así que, bueno, ganar esta significa mucho, y estoy muy orgulloso de ello”.

En las dos Liejas que ha ganado, sus dos únicos Monumentos, Pogacar no estaba. En una (2022) no participó el esloveno porque se había muerto su suegro y en la otra se cayó (2023). Y Evenepoel solo participó en una Lieja (el años pasado, bastante tocado por una caída semanas antes) de las tres que ganó Pogacar. La de 2026 será, seguramente, la del primer gran duelo directo en la Decana entre sus dos mayores especialistas. “Sueño con revivir ante Pogacar el duelo histórico en La Redoute, donde Frank Vanderbroucke, el genial ciclista muerto tan joven, tan frágil, llorado y mitificado como Marco Pantani en Italia, derrotó a Michele Bartoli. Ocurrió en 1999, un año antes de que Remco naciera, y se alimentó de la leyenda como todos los niños belgas. Pero quizás, este año, y los aficionados lo desean, se entrometa en la disputa el francés Paul Seixas, tan parecido a Pogacar en su estilo. Lo que no teme Evenepoel. “No sé si correré el miércoles la Flecha, depende de cómo me recupere, pero me he sentido bastante fuerte. Y predicen buen tiempo…”