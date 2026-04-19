La excepcional Paula Blasi gana la Amstel Gold Race con un ataque a 20 kilómetros de meta

La ciclista catalana Paula Blasi (UAE), campeona de Europa y tercera del mundo sub-23, logró este domingo el mayor éxito de su joven carrera profesional al imponerse en la Amstel Gold Race femenina, disputada entre Maastricht y Valkenburg sobre un recorrido de 158,1 kilómetros. Es la primera española que gana la clásica neerlandesa.

Nacida en Esplugues de Llobregat y con 23 años, Blasi se adjudicó en solitario una de las pruebas más prestigiosas del calendario, la que abre el Tríptico de las Ardenas, con un ataque lejano que dejó sin respuesta a las principales favoritas del pelotón internacional.

La corredora catalana lanzó su ofensiva decisiva en el Cauberg, a más de 20 kilómetros de la meta, y mantuvo la iniciativa hasta el final. Sin desfallecer en ningún momento y ajena a la presión del grupo perseguidor, resistió también un error de trazado y la aparición de la lluvia para cruzar la línea de llegada con un tiempo de 4h02:14. Blasi aventajó en 27 segundos a la polaca Kasia Niewiadoma (Canyon) y a la neerlandesa Demi Vollering (FDJ), dos de las ciclistas más destacadas del pelotón actual.

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“No sé qué pensar. No pensaba ni correr hoy. Tengo que asimilar lo que ha pasado porque no me lo puedo creer. Me dijeron que atacara, ataqué y estoy viviendo un sueño”, explicó la ganadora tras la carrera.

La prueba comenzó con una escapada protagonizada por la belga Nijssen, exatleta mediofondista y campeona de Bélgica, junto a la neerlandesa Steigenga y la estadounidense Franz. El intento fue neutralizado en el primer paso por meta, a 73 kilómetros del final. A partir de ahí, el circuito concentró las principales dificultades del recorrido, con el Geulhemmerberg (900 metros al 6,3%), el Bemelerberg (900 metros al 4,8%) y el decisivo Cauberg (900 metros al 7%), cuya cima se sitúa a 1,7 kilómetros de la llegada.

Las ciclistas, desde la izquierda, Kasia Niewiadoma-Phinney (segunda), Paula Blasi (primera) y Demi Vollering (tercera) brindan en el podio tras la carrera. MARCEL VAN HOORN (EFE)

Las principales favoritas comenzaron a moverse a 35 kilómetros de meta, cuando Van der Breggen, Vollering y Niewiadoma rompieron el grupo con un ataque de la primera. El marcaje entre las corredoras más fuertes fue constante y limitó las opciones de movimientos claros, aunque no impidió varios intentos en solitario.

A 26 kilómetros del final llegó el turno de Paula Blasi. Primero se marchó acompañada por la neerlandesa Nienke Vinke y, poco después, lanzó su ataque definitivo en solitario a 22 kilómetros de la meta. Su ofensiva, firme y sostenida, fue abriendo diferencias ante la falta de reacción del grupo perseguidor.

A 15 kilómetros del final, Blasi contaba con 15 segundos sobre Vinke y 42 sobre el grupo de favoritas. La ventaja se mantuvo en el último paso por el Cauberg, que coronó con 37 segundos sobre Vollering y Niewiadoma, antes de afrontar los últimos kilómetros bajo la lluvia.

Ya en la recta de meta, la ciclista catalana celebró una victoria que marca un punto de inflexión en su trayectoria profesional. En la llegada se abrazó con Mavi García, en una imagen que simbolizó el relevo generacional dentro del ciclismo femenino español.