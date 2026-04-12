Van Aert le arrebata la París-Roubaix a Pogacar
El ciclista belga gana su primer carrera en el Infierno del Norte en el ‘sprint’ final
El belga Wout Van Aert (Visma) alcanzó la gloria este domingo en la París Roubaix tras superar en un histórico duelo mano a mano al gran favorito, el esloveno Tadej Pogacar. El ciclista de 31 años evitó con su victoria dos hechos históricos: que Pogacar lograra el quinto Monumento consecutivo y que Mathieu van der Poel ganara su cuarta París-Roubaix consecutiva. Van Aert batió al fenómeno esloveno al sprint con un contundente ataque dentro del velódromo, a unos 100 metros de la línea de meta.
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