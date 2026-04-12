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Ciclismo
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Van Aert le arrebata la París-Roubaix a Pogacar

El ciclista belga gana su primer carrera en el Infierno del Norte en el ‘sprint’ final

Wout van Aert gana la París-Roubaix por delante de Pogacar.Jean-Francois Badias (AP)
El País
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Madrid -
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El belga Wout Van Aert (Visma) alcanzó la gloria este domingo en la París Roubaix tras superar en un histórico duelo mano a mano al gran favorito, el esloveno Tadej Pogacar. El ciclista de 31 años evitó con su victoria dos hechos históricos: que Pogacar lograra el quinto Monumento consecutivo y que Mathieu van der Poel ganara su cuarta París-Roubaix consecutiva. Van Aert batió al fenómeno esloveno al sprint con un contundente ataque dentro del velódromo, a unos 100 metros de la línea de meta.

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