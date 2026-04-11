El Barcelona prolonga su hegemonía tras conquistar su 16ª Liga Asobal consecutiva

El Barcelona de balonmano prolonga su hegemonía tras conquistar este sábado su 16ª Liga Asobal, la número 33 en toda la historia de la sección. Una nueva demostración de su dominio absoluto en España, lograda sin necesidad de saltar a la pista y con seis jornadas aún por disputarse tras la derrota del Dicorpebal Logroño La Rioja ante el Irudek Bidasoa Irún (32-34). El resultado hizo inalcanzables para sus perseguidores los 48 puntos del conjunto azulgrana, líder con 14 de ventaja y con solo 12 por repartirse.

El equipo dirigido por Carlos Ortega había cumplido este viernes con su parte del trabajo al imponerse con autoridad al Abanca Ademar León con un contundente 48-31 en el marcador. Un triunfo que mantenía su pleno de victorias en la competición doméstica y que dejaba el desenlace del título en manos del encuentro disputado un día después en Logroño. La derrota del conjunto riojano, segundo clasificado, certificó matemáticamente un campeonato que lleva años y años instalado en el Palau Blaugrana.

La temporada liguera del Barça ha sido, hasta el momento, impecable. En comparación a la anterior, en la que llegó a ceder dos derrotas, este curso ha sumado 24 victorias con cerca de 40 goles anotados de media por encuentro. Y de nuevo, el equipo azulgrana vuelve a ganar la liga con antelación, prolongando su dominio nacional. De esta manera, el Barça ha conquistado todas las competiciones domésticas desde que el Atlético de Madrid, en un último suspiro antes de desaparecer, les arrebatase la Copa del Rey en mayo de 2013.

El título liguero supone el quinto trofeo de la presente temporada tras conquistar la Supercopa de Cataluña, la Supercopa Ibérica, el Mundial de Clubes y la Copa de España. Además, los azulgranas ya están en los cuartos de final de la Champions, donde se medirán ante el HBC Nantes con el objetivo de alcanzar por octava temporada consecutiva la Final Four, y son favoritos para conquistar la Copa del Rey, cuya fase final se disputará en Alicante el próximo mes de junio.

Por tanto, el Barça mantiene viva la oportunidad de repetir el pleno de siete títulos, un récord que ya lograron dos veces en el pasado con Valero Rivera en el año 2000 y con Xavi Pascual en el 2015. Un dominio estatal que parece no tener fin.