Sindárov cruza triunfante el ecuador del Torneo de Candidatos

Yavojir Sindárov sólo sufrió, un poco, en la jornada inaugural ante el ruso Andréi Yesipenko, quien pronto dilapidó su ventaja con un error táctico que lo llevó a la derrota. Después, el uzbeko, de 20 años, sólo ha cedido dos empates: al día siguiente, con el ultrasólido alemán Matthias Bluebaum; y este domingo, con el también rocoso neerlandés Anish Giri. El líder afronta el descanso del lunes con 1,5 puntos más que el estadounidense Fabiano Caruana. En el Torneo de Candidatas, que también se disputa en Peyia (Chipre), lidera la ucrania Anna Muzychuk, con medio punto más que la india Rameshbabu Vaishali.

El excampeón Gari Kaspárov -y número uno durante veinte años seguidos, una marca que Magnus Carlsen está todavía muy lejos de batir- tuiteó el 3 de abril sobre Sindárov: “¡Un resultado increíble hasta ahora! No se debe subestimar el impulso que te da la confianza tras un buen comienzo. Confías más en tus instintos, lo que crea un círculo virtuoso entre la intuición y el rendimiento. Mientras tanto, tus rivales dudan de sí mismos cuando se enfrentan a ti”.

De las cuatro victorias seguidas que Sindárov cosechó entre las rondas tercera y sexta, dos (las dos primeras) fueron impresionantes en cuanto a su muy profunda preparación de las aperturas y el gran olfato para la táctica que le distingue: contra el indio Rameshbabu Praggnanandhaa y el estadounidense Fabiano Caruana, a quienes barrió del tablero de manera asombrosa.

En la primera de las otras dos, el también estadounidense, Hikaru Nakamura, claramente fuera de forma porque se dedica en cuerpo y alma a sus muy rentables labores de streamer e influencer, olvidó su propia preparación teórica, lo que le llevó pronto a una posición perdedora. Y el chino Yi Wei confirmó el sábado que aún estaba tambaleante por su dura derrota ante Caruana en la 3ª jornada, lo que le hizo jugar muy por debajo de su nivel y enorme talento. Además, Sindárov fue implacable al convertir su ventaja en victoria en ambas luchas, dando la razón a Kaspárov.

Este domingo, nadie esperaba que Giri, casi tan conservador como Bluebaum, se lanzase con las piezas negras a la yugular de Sindárov porque eso iría contra su naturaleza; ni siquiera lo haría con blancas. De hecho, fue el uzbeko el único que dio pequeñas muestras de no conformarse con el empate, finalmente sellado tras 85 lances en casi cinco horas. Como Giri no arriesgó lo más mínimo, Sindárov pudo jugar cómodamente a dos resultados (victoria o tablas) con una pequeña ventaja desde la apertura, que luego se hizo grande, pero no ganadora. Es significativo que el uzbeko disponía aún de una hora en el control de la jugada 40, por apenas dos minutos del neerlandés.

Es decir, es verdad que el juego de Sindárov durante la primera mitad del Candidatos sólo merece tremendos elogios. Pero también que todavía nadie lo ha sometido a un esfuerzo largo y duro en una posición de tintes estratégicos, sin ríos revueltos donde tan bien nada. Esa es la gran asignatura pendiente para la segunda vuelta de esta liga ente ocho.

Yi Wei, antes de ganar a Yesipenko este domingo en Peyia (Chipre) Micha? Walusza (Michal Walusza)

En los otros duelos de la séptima ronda, Caruana intentó con negras doblegar a Praggnanandhaa, pero la posición tras la apertura no daba para tanto. Bluebaum volvió a aburrir, con blancas, a Nakamura y a los espectadores. Lo más interesante fue la pelea entre los colistas. Convencido al parecer de que Yi Wei es carne de cañón, Yesipenko hizo algo incomprensible en su decimocuarto lance para, supuestamente, jugar a ganar, y quedó mucho peor. Con toda probabilidad, el chino se sintió herido en su amor propio y eso le sirvió de estímulo para lograr su primera victoria.

En el Torneo de Candidatas está todo en el aire porque Anna Muzychuk, residente en Valencia, sólo aventaja en medio punto a Vaishali. Pero nadie hubiera dicho eso cuando se cumplían tres horas y media de pelea: Zhongyi Tan se sumaba a la lucha por el primer puesto con una victoria poco menos que segura ante Vaishali. Pero la china, de 34 años, muy estable durante toda su carrera, cometió de pronto un error de principiante. En todo caso, el panorama es totalmente contrario a la competición de los hombres, donde el triunfo parece cosa de dos.

Resultados del Torneo de Candidatos (7ª ronda): Yesipenko — Wei, 0-1; Sindárov — Giri, tablas; Bluebaum — Nakamura, tablas; Praggnanandhaa — Caruana, tablas.

Clasificación: 1º Sindárov 6 puntos; 2º Caruana 4,5; 3º-4ª Praggnanandhaa y Giri 3,5; 5º-6º Bluebaum y Wei 3; 7º Nakamura 2,5; 8º Yesipenko 2.

8ª ronda (MARTES; el lunes, descanso): Yesipenko — Sindárov; Wei — Bluebaum; Giri — Praggnanandhaa; Nakamura — Caruana.

Resultados del Torneo de Candidatas (7ª ronda): Anna Muzychuk — Assaubáyeva, tablas; Deshmuj — Lagno, tablas; Vaishali — Tan, 1-0; Goriáchkina — Zhu, tablas.

Clasificación: 1ª Anna Muzychuk 4,5 puntos; 2ª Vaishali 4; 3ª-6ª Goriáchkina, Zhu, Lagno y Desmuj 3,5; 7ª Assaubáyeva 3; 8ª Tan 2,5.

8ª ronda (MARTES; el lunes, descanso): Anna Muzychuk — Deshmukh; Assaubáyeva — Vaishali; Lagno — Goriáchkina; Tan — Zhu.