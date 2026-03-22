El Liceo doblega al Calafell y conquista la Copa del Rey

El equipo coruñés se impone en la final al sorprendente rival (4-1) y logra su 11º título de la competición, ya solo por detrás del Barcelona

Después de eliminar de forma ajustada al Alcoi e Igualada (2-1) en las rondas previas, el Liceo explotó bajo la mano y el talento de Bruno Saavedra, que firmó un hat-trick de lo más sonoro frente al Calafell en la final de la Copa del Rey de hockey patines. Un 4-1 que eleva al equipo coruñés a la gloria copera, ara ya el segundo con más laureles en la competición —igualado con el Español— y solo por detrás del Barcelona, que acumula 26.

Cuando el partido estaba abierto con el 0-1, Saavedra sentenció la final ante el Calafell La Menorquina, debutante en una final tras apear al Barça, en el Pabellón Olímpico del Ateneo Agrícola de Sant Sadurní d’Anoia (Barcelona). De este modo, el conjunto liceísta, que además lidera en solitario la OK Liga, recupera el cetro copero cinco años después de su último título, logrado en 2021, en un partido en el que su pegada y el oficio de su plantilla acabaron con la ilusión del conjunto tarraconense, que aspiraba a conquistar la primera Copa de su historia.

El Liceo llevó la iniciativa y monopolizó la posesión con la intención de apaciguar la ilusión del Calafell, aunque por momentos ese dominio resultó estéril ante un rival bien replegado. Incluso en inferioridad numérica, tras la tarjeta azul a Quim Gabarró,el conjunto tarraconense supo cerrar espacios, sostenido por un inspirado Martí Serra, exportero del Liceo, que desbarató todo lo que le llegaba. El palo de Aleix Marimon fue el primer aviso serio del cuadro tarraconense, que demostró que también podía sacudirse el acoso del conjunto gallego y generar peligro.

Cuando el partido parecía encaminado al descanso sin goles, la intervención del videoarbitraje precipitó el tramo final del primer tiempo. Los árbitros señalaron una falta directa a favor del Liceo que permitió a Arnau Xaus, ex del Calafell, inaugurar el marcador. El propio Xaus acarició el segundo en otra acción idéntica, pero el poste lo evitó y, pese a jugar después en superioridad por una nueva tarjeta azul, el Liceo no logró ampliar la renta. Tras el paso por vestuarios llegó el paso adelante del Calafell, espoleado por haber llegado con vida al descanso. El conjunto tarraconense subió líneas e inclinó el juego a su favor hasta disponer de una falta directa tras la décima falta del Liceo, pero Sergi Folguera estrelló la bola en el poste y dejó escapar la oportunidad del empate.

Gol en la final de la Copa del Rey de hockey patines que el Liceo ha ganado ante el Calafell en Sant Sadurní d'Anoia (Barcelona). David Valiente(RFEP)

Del posible 1-1 se pasó a la sentencia del conjunto liceísta. El talento de Bruno Saavedra decidió el partido con un triplete en un minuto: primero con una conducción individual, después tras un robo culminado en un mano a mano y, por último, transformando una falta directa que enterró definitivamente las esperanzas del Calafell de conquistar su primera Copa del Rey. En los minutos finales, el cuadro tarraconense maquilló el resultado y encontró el premio del gol por medio de Biel Pujadas, aunque sin alterar el 1-4 definitivo que supone la undécima Copa del Rey para el Liceo.