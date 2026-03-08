El Sant Andreu conquista su tercera Copa de la Reina tras vencer al Sabadell

El Sant Andreu ha conquistado este domingo la tercera Copa de la Reina de su palmarés, la tercera consecutiva, tras vencer en la final al Sabadell (16-10), que actuaba como anfitrión en la piscina de Can Llong. El equipo dirigido por Javi Aznar completó un partido casi perfecto. Aunque el Sabadell logró meter algo de suspense con el 9-7 a falta de 10 minutos, la calidad de Ariadna Ruiz, máxima goleadora junto a Alice Williams con tres tantos cada una, y las intervenciones decisivas de Martina Terré frenaron cualquier intento de remontada. La otra cara de la moneda fue para el vigente campeón de Liga, que nunca estuvo cómodo, limitado por una defensa que no marcó diferencias. Más allá de los tres goles de Simone Van de Kraats o los dos de Judith Forca, poco fue lo destacable en la tercera final copera consecutiva que pierde el equipo que dirige David Palma en lo que ya se ha convertido en un clásico del waterpolo nacional.

Desde el primer instante, el Sant Andreu mostró su hambre de ampliar su palmarés copero. El Sabadell, lento a la hora de cerrar lanzamientos, sufrió los ataques del conjunto de Javi Aznar, que entró en la piscina con decisión y desplegó un juego coral capaz de maximizar su potencial ofensivo, reflejado en un parcial inicial de 5-2.

El Sabadell no encontraba resquicios para reaccionar, incapaz de frenar el torrente de un Sant Andreu que pronto alcanzó su máxima ventaja: cinco goles (8-3, min.14). En ataque, Isabel Piralkova y Judith Forca dejaban su sello, pero la clave residía en elevar la intensidad defensiva, pues al descanso el vigente campeón de Europa se marchó con un cómodo 8-4. El receso supuso un punto de inflexión para las anfitrionas. Con un listón defensivo que poco tenía que ver con el del arranque y constantes ayudas para incomodar a las lanzadoras del Sant Andreu, frenaron la hemorragia. Además, en ataque, Forca encontró en Rybanska a una socia perfecta, dejando claro que iban a vender cara su derrota (9-7, min.22).

El público apretó buscando dar el impulso definitivo, pero la calidad de Ariadna Ruiz, con un potente tiro en superioridad, dos paradas de mérito de Martina Terré y un penalti transformado por Alice Williams, rescataron al campeón en un momento crítico. Así, el Sant Andreu llegó al último acto con cuatro goles de ventaja nuevamente (11-7). El golpe psicológico llegó poco después con el 12-7 de Gisela Farré, que restauraba la máxima diferencia y asestaba un mazazo irreversible al Sabadell, ya sin capacidad de reacción. El último acto se convirtió en un mero trámite para el Sant Andreu, que selló la victoria con un tanto final de Paula Camus que cerró el contundente 16-10 para revalidar el trofeo copero por tercera temporada consecutiva.