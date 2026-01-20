Olivia Smart y Quim Salarich, abanderados españoles en los Juegos de Invierno

El esquiador Joquim Salarich y la patinadora sobre hielo Olivia Smart, serán los abanderados de España en la inauguración de los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina 2026.

La patinadora artística Olivia Smart y el esquiador alpino Quim Salarich serán el próximo 6 de febrero los abanderados de un equipo olímpico español que contará con 20 deportistas (siete mujeres y 13 hombres) en los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán y Cortina d’Ampezzo, en Italia.

La decisión del Comité Olímpico Español (COE) ha resultado sorprendente en cierta manera porque supone saltarse la regla oficial, que señala que los abanderados serán los deportistas con mejor palmarés olímpico entre los miembros del equipo. La medallista de snowboard half pipe Queralt Castellet y Lucas Eguibar, dos veces diploma olímpico en snowboard cross, deberían haber sido los designados, pero el propio COE aclara que dado que ambos ya han sido abanderados, Eguibar en 2018 y Castellet en dos ocasiones, en 2010 y 2022, ha preferido encomendar el honor a otros dos.

La elección de Smart, diploma en los Juegos de Pekín 22 junto a Adrián Díaz, y, hace una semana, formando pareja en danza con Tim Dieck, séptima en los campeonatos de Europa, refleja el peso creciente de las especialidades de hielo en el deporte de invierno español. Un tercio del equipo español (siete de los 20 seleccionados) llegan del hielo: dos parejas en danza patinaje artístico, Smart-Dieck y Sofía Val-Asaf Kazimov; los patinadores de velocidad Nil Llop y Daniel Milagros (los primeros velocistas españoles que logran clasificarse para unos Juegos) y el patinador artístico Tomás Guarino.

De la nieve llegan nueve, liderados por la veterana Castellet, de 36 años, para quien Milán-Cortina serán sus sextos Juegos. Junto a ella, también en snowboard acrobático, la debutante Nora Cornell, de 20 años, los crossistas Eguibar y Álvaro Romero, los fondistas Bernat Sellés, Jaume Pueyo y Marc Colell, y solo dos representantes del esquí más clásico, el alpino. Serán los terceros Juegos de Salarich, de 32 años, y los primeros de la joven Arrieta Rodríguez, de 23. Ambos son especialistas en eslalon.

Las mayores posibilidades de medalla las porta el equipo de esquí montaña, especialidad que depende de la federación de montañismo y debuta en los Juegos. Oriol Cardona aspira al oro en individual, medalla que también está a su alcance en el relevo mixto, donde competirá junto a Ana Alonso. La granadina habría sido también favorita para una medalla individual si no hubiera sufrido un atropello el 24 de septiembre cuando entrenaba en bicicleta en Sierra Nevada. El parte médico duele de solo leerlo: rotura de los ligamentos cruzados y anterior de la rodilla izquierda, edema óseo en la misma articulación, fisura de maléolo, y luxación acromioclavicular. Una recuperación exprés y casi milagrosa la permitió volver a competir en Copa del Mundo el pasado 15 de enero. Completan el equipo de montaña Ot Ferrer y María Costa, con posibilidades de diploma.