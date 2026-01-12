La incómoda historia del dopaje

Un ensayo narra la evolución de los potenciadores de rendimiento y de la lucha y las contradicciones de las normas que buscan su fin

Portada del libro escrito sobre el dopaje de los profesores universitarios April Henning y Paul Dimeo.

Las ansias de éxito pueden dar lugar a la búsqueda de atajos para lograrlo. Algo se olían los organizadores de los Juegos Olímpicos de Londres de 1908: fue la primera cita olímpica en la que se incluyó una regla que decía que el uso de cualquier fármaco conllevaría la descalificación. La norma atañía únicamente a la prueba de maratón, no definía lo que se consideraba fármaco y lo que no y su aplicación era a ojo de buen cubero: no había forma científica de identificar su uso. El atleta italiano Dorando Pietri entró en primer lugar en el estadio. Iba tan desorientado que corrió en el sentido contrario de la pista. Tardó 10 minutos en cubrir los últimos 350 metros. 75.000 personas lo ovacionaron al entrar en meta y proclamarse ganador. Fue descalificado por consumir estricnina y atropina. La dosis fue tan alta que puso en riesgo su vida. La decisión de los organizadores enfureció a la opinión pública. Pierre de Coubertin lo consideraba “el ganador moral”, y Arthur Conan Doyle impulsó una colecta para que Pietri pudiera abrir una panadería en su pueblo natal.

En 1925, el Arsenal dio a sus jugadores unas “píldoras de la felicidad” para afrontar un partido contra el West Ham. Antes del encuentro, los jugadores estaban a tope de energía: no podían dejar de correr o saltar. El partido se suspendió por la niebla y el club londinense sufrió para lograr que sus jugadores regresaran a su estadio. “Fue como intentar dirigir una manada de crías de león”, aseguró su entrenador.

En 1938, en medio de un intenso debate, el Comité Olímpico Internacional se manifestó claramente en contra del dopaje. Había en aquella decisión cuestiones de poder, de clase social -las más pudientes podían disfrutar del amateurismo- y de defensa de unos valores y una ética.

Doping, entre la gloria y la trampa (Libros de ruta) es un interesante y didáctico ensayo escrito por los profesores universitarios April Henning y Paul Dimeo. Un recorrido por la relación del deporte -y el dinero y el poder- con el dopaje que, además de contexto e historia, aporta un completo análisis de algunos de los casos más conocidos, expone las contradicciones de la lucha antidopaje y propone un nuevo enfoque centrado en los deportistas.