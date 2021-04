Niepómniachi retará a Carlsen

Vladímir Putin tiene hoy un motivo de satisfacción. Ian Niepómniachi, de 30 años, 3º del escalafón, retará en noviembre en la Expo de Dubái a Magnus Carlsen e intentará cumplir el mandato de su presidente: es prioritario que Rusia recupere el título mundial de ajedrez. Su victoria en el Torneo de Candidatos de Yekaterimburgo está garantizada a falta de una ronda porque el neerlandés Anish Giri, principal rival del eslavo, se suicidó ante otro ruso, Alexánder Grischuk, mientras Niepómniachi hacía tablas con el francés Maxime Vachier-Lagrave.

A priori, la clave estaba en si Niepómniachi mantendría su estabilidad emocional -no pudo hacerlo en varios torneos importantes de su carrera- en los momentos de máxima tensión y frente a un rival dispuesto a todo para apurar sus remotísimas probabilidades de ganar el torneo. Lo hizo, sin ninguna épica (desechó variantes que le hubieran dado clara ventaja, aunque a costa de cierto contrajuego para su adversario) pero con el temple suficiente para que su posición, con las piezas blancas, nunca corriera verdadero peligro.

Mientras tanto, Giri se enfrentaba con negras frente a un fiel aliado de Niepómniachi. El neerlandés empezó bien, logrando una posición compleja, que auguraba una lucha larga y difícil, aunque en cierta desventaja estratégica. Pero, de pronto, cuando vio que el líder se encaminaba hacia el empate con el francés, Giri perdió la cabeza y se suicidó. Es verdad que sus probabilidades de ganar el torneo ya no eran muchas porque Niepómniachi tiene mejor desempate, pero el sentido común indica que el día para lanzarse como un kamikaze era mañana (frente a Alexeyenko; Niepómniachi tendrá las negras frente al durísimo chino Liren Ding), y no hoy.

ampliar foto Anish Giri, este domingo en Yekaterimburgo Lennart Ootes/FIDE

Niepómniachi nació hace casi 31 años (los cumplirá en julio) en Bryansk, a casi 400 kilómetros al suroeste de Moscú, cerca de la frontera con Bielorrusia. Se inicio en el ajedrez antes de los 5 años; fue campeón de Europa sub 10 y sub 12 (dos veces) y campeón del mundo sub 12 en 2002 por mejor desempate que Carlsen. En su carrera como adulto es bicampeón de Rusia (2010 y 2020), ha ganado varios torneos de primera fila y diversas medallas con la selección nacional. Siempre le faltó la estabilidad psicológica que ahora parece haber conseguido. Es uno de los poquísimos jugadores que puede presumir de un balance favorable con Carlsen en partidas lentas: cinco victorias, tres derrotas y once tablas, con el importante matiz de que esa estadística favorece al noruego (+3 -1 =7) si solo se cuenta desde 2019.

Y su estilo, muy creativo, tendente a posiciones muy complejas, ha sido hasta ahora la antítesis del de Carlsen. Cabe preguntarse si, tras el éxito en el Candidatos y la cercanía de la corona mundial, decidirá cambiarlo o moderarlo de aquí a noviembre.

Clasificación: 1º Niepómniachi 8,5 puntos; 2º Giri 7,5 puntos; 3º-4º Caruana y Vachier-Lagrave 7; 5º Grischuk 6,5; 6º-7º Ding (una partida menos) y Wang 5; 8º Alexeyenko (una partida menos) 4,5.

14ª ronda (martes): Caruana – Grischuk; Giri -Alexeyenko; Ding – Niepómniachi; Vachier Lagrave – Hao Wang

