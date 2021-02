Carlsen, en modo muy serio, doblega a Dúbov

Se acabaron las frivolidades. Consciente de que Danil Dúbov puede volver a eliminarle, como hizo a finales de año, Magnus Carlsen adoptó la actitud más profesional, respondió muy bien a los intentos de sorprenderle y se impuso con autoridad por 2,5-0,5 en la 1ª manga de cuartos de final del torneo rápido Opera Euro por internet (Chess24). El francés Maxime Vachier-Lagrave y el estadounidense Wesley So aventajan al armenio Levón Aronián y el polaco Jan Duda, respectivamente. El duelo Teimur Radyábov (Azerbaiyán) – Anish Giri (Países Bajos) están igualado ante la 2ª manga, este miércoles.

Las manifestaciones de Carlsen un minuto después de su triunfo ilustran el respeto especial que siente por Dúbov: “Danil no era el rival que yo prefería para hoy, de modo que he decidido jugar muy seguro, reduciendo el riesgo. Recuerdo bien lo que me pasó hace mes y medio, cuando me derrotó en el Airthings Open; gané entonces la primera e hice tablas en la segunda, igual que hoy, pero perdí la tercera y ahí empezó mi desastre. De modo que hoy me he mentalizado de que no podía ocurrir lo mismo. En todo caso, soy muy consciente de que solo he hecho la mitad del trabajo, y que mañana no será fácil terminarlo”.

Dúbov fue tan sincero como de costumbre: “Él es mejor que yo, y si además está en mejor forma el día que nos enfrentamos… la situación ya es muy crítica. Yo estaba cansado hoy, y confío en jugar mejor mañana. Mi esperanza es que aún no veo a Magnus jugando al máximo de su capacidad; por ejemplo, hoy no ha estado fino en la segunda partida. Y eso me da alguna posibilidad”.

El análisis del ruso está muy puesto en razón porque su estilo, con altas dosis de creatividad y riesgo, exige un gran desgaste mental. De modo que no funciona si el cuerpo no está entonado, y tiene sentido que el suyo no lo estuviera tras el gran esfuerzo que debió hacer la víspera para clasificarse en el último minuto. También es cierto que Carlsen no dio muestra alguna de sorpresa en las dos partidas que jugó con blancas frente a sendas defensas infrecuentes que le planteó el eslavo (la de los Dos Caballos y la Escandinava, respectivamente). El escandinavo se mostró implacable al explotar las ventajas logradas en la apertura.

También parece acertado el juicio de Dúbov sobre el segundo asalto, porque Carlsen cometió una imprecisión que pudo costarle cara, aunque luego arrancase el empate. Con este 2,5-0,5, el balance entre ambos queda igualado en lo que se refiere a partidas rápidas (cinco victorias por bando y siete empates) y un punto arriba para el escandinavo en el global de las tres modalidades.

El duelo con más sobresaltos y lucha fue el de So con Duda. Tras un empate sin mucha historia, el polaco cambió su dama en el segundo asalto por una torre y dos piezas, y se anotó el punto (80 jugadas) tras provocar un error grave del estadounidense, quien remontó en la tercera partida tras 103 movimientos, y volvió a imponerse en la cuarta de forma inapelable. Vachier Lagrave enganchó a Aronián en la 2ª tras el empate inicial, y el armenio no pudo romper la resistencia del francés en las dos siguientes, aunque en la 3ª estuvo cerca.

Sobre el combate entre dos de los jugadores más conservadores y aburridos del circuito, es de justicia destacar que Giri atacó mucho más en el primer asalto de lo que en él es habitual. Pero, como casi siempre, fue demasiado precavido cuando la posición requería cierto riesgo para convertir la ventaja, y tablas. Tras otro empate, con poca historia, en el 2º, y una larga pelea en el 3º, el neerlandés cometió -raro en él- una imprecisión en un final muy técnico, y fue duramente castigado por Radyábov. Pero Giri reaccionó esta vez muy bien cuando no tenía más remedio que ganar con negras, y se marchó a cenar con el marcador igualado y la gran satisfacción de haber causado la primera derrota de su durísimo rival en todo el torneo.

Cuartos de final (martes y miércoles): Carlsen 2,5 – Dúbov 0,5; Giri 2 – Radyábov 2; So 2,5 – Duda 1,5; Aronián 1,5 – Vachier Lagrave 2,5.

