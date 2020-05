Carlsen exhibe sus colmillos frente a So en vísperas de la semifinal ante Nakamura

Ya no más experimentos ni estrategias suicidas para divertirse. Magnus Carlsen ha despachado a Wesley So en el segundo duelo de cuartos de final por el mismo resultado que en el primero (2,5-0,5), jugando a ganar con negras para aprovechar la agresividad de su rival, y a empatar con blancas. El noruego se enfrentará desde el jueves a un gladiador en gran forma, el estadounidense Hikaru Nakamura. En la otra semifinal del torneo rápido por internet Lindores Abbey, el ruso Serguéi Kariakin ha ganado en la muerte súbita del segundo duelo a su compatriota Danil Dúbov, quien le ganó el primero por 3-0; desempatarán este miércoles.

“Soy bastante optimista para la semifinal, pero me vendrá muy bien tener un día libre para preparar ese duelo”, manifestó Carlsen a los comentaristas de Chess24 -sin comentar para nada el buen momento de Nakamura-, pocos minutos después de firmar su segunda e impecable victoria con negras frente a So. El hecho de que haya obtenido sus victorias con ese color no se explica solamente por la lógica de aprovechar en su favor, como en las artes marciales, la necesidad de atacar de su rival, sino por una motivación psicológica: en los últimos torneos rápidos por internet, el campeón del mundo ha rendido mucho mejor con blancas que con negras.

Carlsen es, desde muy joven, la bestia negra de Nakamura en lo que respecta a la modalidad clásica (partidas lentas); hace dos años, el balance llego a ser de 12 victorias del escandinavo, 19 empates y una sola derrota. Pero ese trauma psicológico queda muy diluido en las partidas rápidas y relámpago, donde las diferencias no son tan grandes, y además Nakamura es el 4º del mundo en rápidas (1º Carlsen) y el número uno en relámpago.

Durante la entrevista con Chess24, Carlsen elogió a Dúbov, quien trabajó para él como analista durante el último Campeonato del Mundo (Londres 2018, frente a Caruana): “He podido ver rápidamente las dos primeras partidas de su duelo de hoy. La primera te muestra por qué hay que cambiarle las damas cuanto antes, como ha hecho Kariakin para ganarle; y la segunda, que también puedes perder aunque le cambies las damas”.

El tercer asalto fue asimismo muy interesante. Dúbov se atrevió a jugar la sospechosa Defensa Escandinava (la dama negra sale al centro del tablero en plena apertura para que la ataquen) y demostró que ha realizado un trabajo casero muy profundo sobre ella. Kariakin cometió una imprecisión y quedó perdido de inmediato (en la jugada doce), aunque siguió luchando hasta la 28.

ampliar foto Danil Dúbov, durante el Festival de Gibraltar de 2018 Sophie Triay/Gibraltar Chess

Todo parecía perfilado en favor del joven ruso, pero el veterano Kariakin obtuvo el premio a su tenacidad en el cuarto asalto. Dúbov había logrado una posición muy sólida, y el empate parecía cantado, cuando omitió un truco táctico y quedó perdido al instante.

El eterno debate sobre si en la muerte súbita (cinco minutos para las blancas, obligadas a ganar; cuatro para las negras) pesa más la experiencia o el vigor de la juventud se saldó esta vez en favor del primer factor. Kariakin, con negras, estaba completamente perdido cuando Dúbov no supo encontrar el equilibrio entre la rapidez y la seguridad, aceleró demasiado y acabó perdiendo. Kariakin desveló la clave en la entrevista inmediatamente posterior: “Sabía que podría aprovechar mi experiencia en las partidas decisivas contra Dúbov. Por eso he sido tan tenaz en la lucha”.

Todos los resultados de la primera fase: aquí

