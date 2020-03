El Getafe complica al Mallorca

El Getafe mantiene vivo el sueño de clasificarse para la Champions League tras derrotar este domingo por 0-1 al Mallorca en el estadio Son Moix, gracias a un gol del serbio Nemanja Maksimovic en la segunda parte. Los azulones, además, rompieron una racha de dos derrotas seguidas en el campeonato y cerraron la semana por todo lo alto al eliminar al Ajax y acceder a los octavos de la Liga Europa. MIentras tanto, la sexta derrota del Mallorca en casa le impide seguir la estela del Celta, que ya le aventaja en tres puntos en la batalla por la permanencia.

MLL 0 - 1 GET Mallorca Manolo Reina, Alejandro Pozo, Lumor, Martin Valjent, Raíllo, Salva Sevilla (Chavarría, min. 55), Dani, Iddrisu Baba (Aleix Febas, min. 75), Takefusa Kubo, Lago Junior y Cucho Hernández (Abdón Prats, min. 71). Getafe David Soria, Djene, Damián Suárez, Mathías Olivera, Etxeita, Etebo (Timor, min. 89), Mauro Arambarri, Kenedy (Amath, min. 76), Nemanja Maksimovic, Mata y Ángel (Deyverson, min. 69). Goles 0-1 min. 66: Nemanja Maksimovic . Árbitro Mario Melero López Salva Sevilla (min. 89), Cucho Hernández (min. 89), Mathías Olivera (min. 86), Etxeita (min. 58), Etebo (min. 81), Ángel (min. 29), Deyverson (min. 80) y Chavarría (min. 77). Salva Sevilla (min. 89), Cucho Hernández (min. 89), Mathías Olivera (min. 86), Etxeita (min. 58), Etebo (min. 81), Ángel (min. 29), Deyverson (min. 80) y Chavarría (min. 77). Salva Sevilla (min. 89). Salva Sevilla (min. 89). Estadio: Son Moix

La sensible baja del croata Ante Budimir por problemas musculares pesó, y mucho, en las filas mallorquinistas, tal y como se pudo apreciar en la primera parte, con Cucho Hernández huérfano de apoyo en los metros finales y un Take Kubo intrascendente en las dos bandas. El marfileño Lago Junior, que entró por Budimir recuperando un sitio en el once titular, pasó inadvertido, bien controlado por la defensa azulona.

Sin su máximo goleador, los bermellones carecieron de pólvora arriba y no inquietaron a David Soria. Pero tampoco el Getafe, con el nigeriano Oghenekaro Etebo y el brasileño Robert Kenedy en sustitución de los sancionados Allan Nyom y Marc Cucurella, se esmeró en tareas ofensivas. El resultado fue un tostón de partido en los primeros 45 minutos, entre dos equipos más preocupados por no cometer errores que de crear acciones de peligro.

Solo alguna jugada aislada, como un cabezazo de Jaime Mata (min. 7), rompió la monotonía en Son Moix antes del descanso. Lago Junior dejó la banda en la reanudación para acompañar al Cucho en el eje del ataque (después se sumó el argentino Pablo Chavarría, que entró por Salva Sevilla), y la mejoría del ataque mallorquinista fue evidente.

El Getafe siguió a lo suyo y muy pronto (min. 54) Etebo, dentro del área y a la media vuelta, obligó a Reina, que cumplía el centenar de partidos defendiendo la portería del Mallorca, a realizar una gran parada para evitar el gol visitante. En el minuto 68, un grave error de la defensa balear permitió un cabezazo potente y ajustado a un poste del serbio Nemanja Maksimovic que significó el 0-1.

Fue un despiste serio y demoledor para los bermellones, que ya remaron contra corriente en busca de, al menos, amarrar un punto teniendo en cuenta que todos sus principales rivales en la lucha por evitar el descenso habían puntuado, pero chocaron contra un frontón. Sus esfuerzos por empatar fueron ímprobos, pero sin premio, ante un Getafe que sacó a relucir toda su experiencia en el tiempo añadido para asegurar tres puntos muy valiosos.

