Piqué: “El de la primera parte, es el peor Madrid que he visto”

Quique Setién llegó al Bernabéu dispuesto a disfrutar de su primer clásico como entrenador del Barcelona. Y lo hizo, durante gran parte del duelo. “Bueno, en realidad más que disfrutar, sufres. El resultado es incierto y cada vez que el rival se acerca a tu portería lo vives con tensión. Eso no altera mi vida, sigo siendo feliz”, explicó el entrenador azulgrana. No pierde, en cualquier caso, el optimismo. “Este partido no es decisivo. Ellos tienen el goal average a su favor (0-0 en la primera vuelta en el Camp Nou), pero quedan muchos partidos por jugar. Te afecta cuando pierdes pero queda mucho todavía y tenemos capacidad de sobra para sobreponernos. La dinámica del equipo era buena y hoy también lo ha sido”, añadió Setién.

“Queda mucha Liga, esperamos ser más regulares y sumar de tres en tres. Seguro que se van a dejar puntos y lo tenemos que aprovechar”, sostuvo Busquets. “Salimos tocados, pero no hundidos”, puntualizó Piqué; “nos alcanza para ganar LaLiga si hacemos las cosas bien. Pero tenemos que hacer las cosas bien”. Al central catalán le sorprendió el rendimiento de su rival. “Estamos disgustados, creíamos que podíamos sacar un buen resultado. Las sensaciones que transmitían durante el primer tiempo decían que era el peor Real Madrid que he visto, aunque no lo digo como una crítica. Aquí cada uno tiene sus problemas. Nosotros no estamos muy bien y hemos perdido una oportunidad muy grande de dar un golpe encima de la mesa. Si hubiésemos aprovechado una, para ellos hubiese sido una montaña”, reveló Piqué. El central reflexionó sobre las dos caras del Barcelona en Chamartín. “Los hemos dejado crecer a base de pérdidas nuestras”, dijo el central. Busquets corroboró: “Ellos han presionado mejor y nosotros no estuvimos tan finos con la pelota”.

Setién profundizó el análisis. “En el primer tiempo hemos hecho cosas muy bien. Hemos generado muchas formas de avanzar y de encontrar los espacios”, explicó. Los azulgrana no se explican el motivo por el que se desinflaron tras el paso por los vestuarios. “No sé por qué se dio ese cambio tan profundo entre la primera parte y la segunda parte. Ya sabíamos que el Madrid había mejorado mucho esa capacidad de robar tras pérdida. Pero en la segunda parte, incomprensiblemente, hemos perdido la confianza con el balón y hemos entrado en la fase de nervios. Y ahí llegó el gol”, dijo el técnico del Barcelona.

Cuando Setién comenzó a visualizar que el Barcelona perdía el control del duelo mandó al campo a Braithwaite en lugar del chileno Vidal. “Arturo nos da unas cosas que entendíamos que necesitábamos en el comienzo, mayor control y trabajo defensivo. La amenaza de Martin sería más válida con más espacios, y eso podía suceder cuando el partido avanzara”, explicó Setién. En una de las primeras pelotas que tocó, el danés estuvo cerca de marcar. Respondió el Madrid con el tanto de Vinícius. “Justo o no justo, es lo que hay. En los partidos de élite, el que mete el primero tiene mucho ganado”, convino Busquets. Y en el Barça se lamentaron por las oportunidades falladas. Intentaron nueve remates, ninguno con éxito. “Lo más frustrante es tener ocasiones y no marcarlas”, concluyó Quique Setién.

