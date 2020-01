Yamaha deja sin equipo a Valentino Rossi para 2021

Valentino Rossi no será piloto oficial de Yamaha a partir de la próxima temporada, en 2021. El Doctor lleva años explicando que solo seguirá en el Mundial de Motociclismo si se siente competitivo. Y, pese a la presión del equipo Yamaha, que en plenas negociaciones para la renovación de su contrato le exigió una respuesta antes de que comenzara la temporada –la primera carrera se disputará el 8 de marzo en Qatar–, ha decidido seguir firme en sus convicciones. El italiano quería esperar. Y palpar sus sensaciones durante las primeras siete u ocho carreras de este nuevo curso, el último con contrato en vigor, antes de decidir si seguirá corriendo los próximos años. Y así lo hará. Claro que Yamaha ha optado por no esperarle.

La fábrica japonesa, que este martes comunicaba la renovación de Maverick Viñales hasta 2022, ha cerrado ya el fichaje de Fabio Quartararo, el piloto revelación del 2019. Por eso, antes de hacer oficial la llegada del francés al equipo oficial, ha emitido un comunicado este miércoles para aclarar en qué situación se encuentra Rossi. Minutos después llegaba el segundo comunicado del día: el del fichaje del joven piloto francés, de 20 años.

Así pues, después de 15 años vestido de azul, el piloto de Tavullia disfrutará este año, el 25º de su historia en el Mundial, de su última temporada como piloto de Yamaha. Mientras tanto decidirá si quiere seguir corriendo. El adiós a Yamaha no implica necesariamente el adiós de Rossi a las pistas. Si quisiera formar en la parrilla de salida también del 2021 la fábrica de Iwata le ha asegurado que pondrá a su disposición una M1 idéntica a la oficial, con todo el apoyo de la constructora.

Vale, 41 años el próximo 16 de febrero, una leyenda en activo, no tenía ninguna prisa. Pero sí la tenía Yamaha, consciente como era Lin Jarvis, director del equipo, de que no podía perder el tiempo. “El mercado manda, y Yamaha me pidió una respuesta sobre mi futuro al inicio del año. Pero, como ya dije el año pasado, no quería correr y para tomar una decisión necesitaba más tiempo. Yamaha actuó en consecuencia y dio por terminadas las negociaciones”, explica el deportista en el comunicado.

Los mejores pilotos quedan libres a finales de este 2020 y los nuevos talentos están muy cotizados, especialmente Quartararo, a quien Yamaha colocó el año pasado en su equipo satélite, el Petronas, y a quien vio evolucionar más rápido de lo esperado: siete podios y seis pole position en su primer año en la categoría reina, el 2019, con una moto de menores prestaciones y un equipo privado.

“Aunque tenemos un respeto total y una confianza plena en las habilidades de Valentino, que será rápido en este 2020, igualmente Yamaha tiene que planear su futuro. Estos días, con seis fábricas de motos en MotoGP, los jóvenes talentos están muy demandados. En consecuencia, el mercado de fichajes arranca mucho antes. Es raro empezar la temporada sabiendo que Vale no estará en nuestro equipo de fábrica en 2021, pero Yamaha estará ahí para Valentino, decida lo que decida sobre su futuro”, apunta Jarvis en el comunicado del equipo.

Rossi, ansioso por seguir ganando carreras –lleva dos años sin victorias y en 2019 subió al podio solo en dos ocasiones–, decidió el año pasado hacer algunos cambios en su equipo y sustituir a Silvano Galbusera como jefe técnico por el español David Muñoz, que se estrenará esta temporada al lado del siete veces campeón de la categoría reina. “Obviamente, tras los últimos cambios técnicos y con la llegada de mi nuevo jefe de mecánicos, mi primer objetivo es ser competitivo este año, así como continuar mi carrera como piloto de MotoGP en 2021. Pero antes de eso necesito tener algunas respuestas que solo la pista y las primeras carreras del año pueden darme”, indica en la misma nota.

Cuanto obtenga esas respuestas sabremos si queda Valentino para algunas carreras más o si asistimos a la última temporada del que es considerado como el mejor piloto de todos los tiempos.

