Bautista paga una pájara ante Cilic

Venía Roberto Bautista a lomos de una secuencia fabulosas, con 10 victorias a las espaldas en este arranque de curso y la confianza por las nubes. Sin embargo, se interpuso el croata Marin Cilic, gripó el castellonense durante media hora y se despidió de Australia: 6-7(3), 6-4, 6-0, 5-7 y 6-3, en 4h10m. Pagó el español esa desconexión, aunque luego consiguió reengancharse al duelo y en el tramo decisivo el balcánico impuso su tenis, superior. Ganó y trabó la buena marcha de Bautista, al que la derrota le cuesta la salida del top-10.

“Ha sido una pena el segundo set, porque he tenido dos 15-40, una con 3-3 y otra con 4-4, y se me ha escapado ahí; luego se ha puesto 3-0, con saque, y me he dejado ir, pero en el cuarto, pese a estar break abajo, he vuelto con mucho esfuerzo y muchas ganas. Se me ha escapado el primer juego y luego tuve un 0-30, pero al final él ha estado mejor. Ha jugado a un nivel muy alto”, reconstruyó el de Castellón, que el año pasado había alcanzado los cuartos habiendo batido, precisamente, a Cilic en los octavos.

Esta vez prevaleció la mayor linealidad del croata, finalista hace dos años en Melbourne y campeón de un grande, el US Open de 2014. No termina de abandonar Cilic esa indefinición y esa enquistada condición de aspirante, pero a cada uno lo suyo. Fue mejor que un Bautista excesivamente generoso con esa entrega de 11 juegos consecutivos y la indulgencia en las opciones de rotura (0/8).

“Ni antes era invencible ni por lo que ha ocurrido ahora debo desanimarme. Quiero seguir en esta línea e intentar mantenerme en lo alto del ranking”, expresó en la sala de conferencias. Su adiós hace que el tenis español se quede a estas alturas del torneo con cuatro representantes: Rafael Nadal y Pablo Carreño, que se miden este sábado (5.00, Eurosport), Fernando Verdasco (con Alexander Zverev) y Garbiñe Muguruza, que tiene un duro cruce con la ucraniana Elina Svitolina.

