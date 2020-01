Simeone: “Estoy con las mismas ganas de trabajar”

Señaló el final del partido el colegiado Alberola Rojas y Diego Pablo Simeone desapareció camino del vestuario entre la hinchada de la Cultural que saltó al campo para acompañar la vuelta al campo de sus héroes. Desde 2011 el Atlético de Madrid no caía en una eliminatoria de Copa ante un rival de menor categoría. Fue el Albacete (2-1 y 0-1) el verdugo y aquello precipitó la salida de Gregorio Manzano y la llegada precisamente del propio Simeone.

El Cholo reapareció esquivando periodistas por un lateral de la abarrotada sala de prensa del Reino de León. Subió al estrado, comprobó el sonido del micro y se ajustó la corbata antes de explicar la debacle de su equipo. “Creo que ocasiones de gol las tuvimos. El portero de ellos tuvo una actuación fantástica. El rival hizo un gran partido, forzó al final del partido para empatar, llegamos al alargue y en un contragolpe bien ejecutado nos quedamos fuera de una competición que es muy linda porque no te permite tener fallos”, analizó Simeone, antes de reflexionar: “Fue un traspié para que nosotros miremos hacia adentro y nos pongamos a trabajar”.

Los ojos enrojecidos y la voz apagada describían a un entrenador necesitado por igual de justificar la hecatombe y de relativizarla. “Siempre hubo momentos complicados, alguna vez por quedar fuera de la Champions antes de los octavos [en referencia al Qarabag], otra por perder dos finales, una por penales y otra en el alargue. Después de tanto tiempo, sucedió algo que no debería suceder”, prosiguió el preparador argentino, que dijo sentirse con fuerzas para seguir adelante. “Estoy con las mismas ganas de trabajar desde que llegué, no ha cambiado los planes ahora, como no me cambiaron tras lo de Lisboa y los penaltis de Milán. Estoy convencido de que tengo grandes futbolistas y de que seguramente los resultados nos acompañarán en breve. La responsabilidad es absolutamente mía”.

Hablaba el entrenador rojiblanco mientras se escuchaba fuera de la sala de prensa cómo la hinchada jaleaba la salida a la calle de los jugadores de la Cultural. “Felicité al míster de ellos porque me gustó el partido que plantearon. Siguieron el mismo plan que ante el Huesca, han tenido gente fresca en ataque al final. No tuvieron muchas situaciones en el primer tiempo, pero siempre se lo veía peligroso. Generaban ese vértigo y nos cazaron en esa contra”.

Saúl, que ejerció de capitán, fue más duro que Simeone en su análisis: “Esto no se puede repetir, esto no es el Atlético de Madrid. La afición no se merece esto y los jugadores tenemos toda la culpa. En siete años que llevo en el primer equipo jamás había vivido esto. Tenemos muchas cosas que mejorar, el que piense que lo sabe todo se equivoca”.

