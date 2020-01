Rudy Fernández renueva con el Real Madrid hasta 2022

Rudy Fernández continuará en el Real Madrid al menos hasta los 37 años. El alero balear, capitán de la selección española campeona del mundo en China y pieza fundacional del lasismo desde su fichaje en 2011, ha ampliado su contrato con el club blanco dos temporadas más, hasta junio de 2022. “A mí me encantaría seguir y sé que el club también está por la labor, así que, en nada, seguramente podamos vincularnos por más años porque ya lo considero una familia para mí”, anticipó el propio Rudy a principios de diciembre. Con la extensión de su compromiso, el internacional cumplirá 10 campañas completas con el Madrid, 11 si se le suman los meses que jugó de blanco en el curso 2011-12. “Recuerdo cuando durante el lockout de la NBA el Madrid llamó a mi puerta y tomé la mejor decisión de mi carrera. No me equivoqué. Me propusieron un proyecto increíble y hemos sobrepasado las expectativas. Ansiaba la Copa de Europa y ya tengo dos”, explicó el jugador en su anterior renovación de contrato en 2018, en un acto en el que ambicionó retirarse de blanco.

“Rudy es el talento. Es capaz de hacer muchas cosas en la pista. Es uno de los grandes jugadores españoles de todos los tiempos y lo sigue demostrando”, declaró Laso tras la exhibición del alero ante el Zalgiris, con la que enlazaba un 17 de 23 en triples en los tres primeros partidos de 2020 en plena racha del jugador y del equipo blanco. En ocho temporadas completas con el Madrid, Rudy ha conquistado 17 títulos: dos Euroligas, cinco Ligas, cuatro Copas del Rey, cinco Supercopas y una Copa Intercontinental, todos los de la era Laso salvo la Copa de 2012. El balear superó en noviembre los 500 partidos de blanco, 513 suma hasta la fecha, y está siendo uno de los grandes referentes del equipo en defensa y en ataque en la presente temporada, en la que está promediando 8,3 puntos y 9,8 de valoración en la Euroliga, y 5,3 puntos y 6,3 de valoración en la Liga Endesa.

Con la renovación de Rudy, mvp de la Liga, de la Copa del Rey y de la Supercopa, vestido de blanco, el Madrid continúa su metódica prolongación de la era Laso. Esta temporada acababan contrato el entrenador, que en agosto inició la rueda y amplió su vinculación con el club hasta junio de 2021, y cinco jugadores: Felipe, Carroll, Thompkins, Randolph y el propio Rudy. El 20 de diciembre el club blanco anunció la renovación de Randolph hasta 2023, que se unía a las de Campazzo y Tavares, cerradas en verano hasta 2024, y ahora a la de Rudy Fernández.

