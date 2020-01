Quique Setién dirige su primer entrenamiento en el Barça

Quique Setién ha dirigido este martes su primera sesión de entrenamiento con el Barcelona tras relevar el lunes a Ernesto Valverde. El nuevo técnico del Barcelona será presentado este mediodía, poco después de que firme el contrato que le ligará al club azulgrana hasta 2022. También han acudido a la Ciudad Deportiva el presidente del club, Josep Maria Bartomeu, y la cúpula deportiva con Óscar Grau, Eric Abidal y Ramon Planes.

Setién, de 61 años y cuyo último equipo en Primera fue el Betis, ha empezado su labor en la Ciudad Deportiva Joan Gamper junto a Eder Sarabia, segundo entrenador, y Fran Soto, preparador físico. El primer partido que debe afrontar el nuevo técnico azulgrana es frente al Granada, el domingo día 19, a las 21.00 horas en el Camp Nou.

Setién dirigió al Racing, club en el que jugó durante 12 temporadas, en 2001-2002, y consiguió el ascenso a Primera. Además, fue entrenador del Poli Ejido, el Logroñés, el Lugo, el Las Palmas y el Betis. Será el tercer máximo responsable técnico cántabro del Barcelona, después de Enrique Orizaola (1961) y Laureano Ruiz (1976).

Valverde, tras haber cerrado su etapa de dos temporadas y media al frente del equipo azulgrana, ha acudido este martes a la Ciudad Deportiva Joan Gamper para recoger sus pertenencias y despedirse de la plantilla y de los trabajadores del club. El Txingurri, que al frente del equipo azulgrana ganó dos Ligas, una Copa y una Supercopa, se ha despedido también de la afición a través de la siguiente carta:

“Mi etapa como técnico del FC Barcelona ha llegado a su fin. Han sido dos temporadas y media muy intensas ya desde el principio. En este tiempo he vivido momentos muy alegres celebrando victorias y títulos, pero también otros duros y difíciles. Pero por encima de todo quiero destacar la experiencia vivida y el cariño que he sentido de los aficionados durante esta etapa.

Quiero agradecer al presidente Josep Maria Bartomeu y a la Junta Directiva la oportunidad que me dieron de dirigir este equipo y su confianza durante todo este tiempo. También me gustaría agradecer el apoyo y el trato de toda la gente que me ha acompañado en el Club durante estas dos temporadas y media y especialmente a quienes trabajan en el primer equipo y alrededor de él y con los que he compartido tantos momentos en la Ciudad Deportiva y en los desplazamientos. Evidentemente también quiero agradecer a los jugadores todo el trabajo y el esfuerzo que nos han permitido celebrar cuatro títulos juntos. A partir de ahora les deseo toda la suerte del mundo, así como al nuevo técnico, Quique Setién.

Un abrazo a todos.

Visca el Barça i Visca Catalunya”.

