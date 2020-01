Bautista enfoca las semifinales

Costó, más de lo que se preveía, pero Roberto Bautista no falló en la apertura del cruce de cuartos de la ATP Cup frente a Bélgica. El castellonense, nueve el mundo, derrotó a Kimmer Coppejans (6-1 y 6-4, en 1h 30m) y encarriló el pase a las semifinales, en donde espera ya la anfitriona Australia. Ahora, Rafael Nadal tiene la posibilidad de ponerle el lazo a la victoria ante el referente belga, David Goffin, y en segunda instancia España dispondría de la opción del dobles.

Tuvo que masticar Bautista el duelo, tramposo porque Coppejans cedió con relativa facilidad en el primer parcial, pero guerreó con todo en el segundo. Comenzó con sorpresa el día, porque el capitán-jugador belga, Steve Darcis, decidió no saltar a la pista y apostó de entrada por el 158 del ranking. Y no lo hizo nada mal Coppejans, que al principio no resistió al tenis triturador de Bautista, garantía de éxito en este torneo que abre la temporada. Impuso su cadencia primero, pero luego se topó con un rival que se desenvuelve bien en el peloteo, de buen revés y que a la que cogió ritmo ofreció respuesta.

Sin embargo, el español, de 31 años, no quiso alargar el debate y en el segundo parcial contragolpeó con dos roturas para decantar el pulso. De esta forma, Bautista suma cuatro triunfos en otras tantas apariciones esta semana, aunque el perfil bajo de sus contrincantes –Alekxandr Metreveli (678), Franco Roncadelli (sin ranking) y Go Soeda (119) con anterioridad– ha hecho que sume solo 85 puntos a su casillero particular.

Previamente, Serbia amarró la primera plaza en las semifinales con un triunfo redondo ante Canadá, finalista de la Davis en la Caja Mágica. Primero embistió Dusan Lajovic, que se deshizo sin excesivas complicaciones de Felix Augger-Aliassime (6-4 y 6-1), y luego apuntilló Novak Djokovic, bastante más exigido por Denis Shapovalov (4-6, 6-1 y 7-6(4). El número dos del mundo se reservó en el turno de dobles, rematado por el dúo Viktor Troicki-Nikola Cacic (6-3 y 6-2 a Peter Polansky-Adil Shamasdin).

RESULTADOS DE LA JORNADA Y CRUCES VIERNES, 10 DE ENERO:

Serbia, 3 - Canadá, 0.

Dusan Lajovic (SER), 6-4 y 6-1 a Felix Augger-Aliassime (CAN)

Novak Djokovic (SER), 4-6, 6-1 y 7-6(4) a Denis Shapovalov (CAN)

Troicki-Cacic (SER), 6-3 y 6-2 a Polansky-Shamasdin (CAN)



España, 1 - Canadá, 0.

Roberto Bautista, 6-1 y 6-4 a Kimmer Coppejans (BEL)



SÁBADO, 11 DE ENERO:

1.00: Rusia-Serbia

7.30: Australia-...



