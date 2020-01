España suda y enfila los cuartos

Con Rafael Nadal como insignia y un envidiable fondo de armario, España sigue progresando en esta ATP Cup australiana, que ya va adquiriendo forma y configurando el tramo decisivo. Después de un doble paseo ante Georgia y Uruguay, el equipo capitaneado por Francis Roig doblegó también a Japón, escollo mayor, y puso el rumbo a los cuartos de final como primera de grupo, a la espera de saber contra quién se medirá el viernes en Sídney (a partir de las 7.30, Teledeporte), aunque sabiendo ya que será uno de los dos mejores segundos.

Como se presumía, Japón exigió un estirón. Roberto Bautista (6-2 y 6-4 a Go Soeda, en 1h 20m) no titubeó en la apertura, pero después Nadal se encontró con un hueso muy duro de roer. Tuvo que sudar la gota gorda el número uno, obligado casi siempre a devolver una bola de más, si no dos, tres o cuatro. Le obligó Yoshihito Nishioka a remar todo el rato y a ganarse cada punto (7-6(4) y 6-4, en 2h 07m), porque el nipón tiene mucho tenis y no escatima con la creatividad. Admira al Chino Ríos, y en ocasiones muñequea como el chileno, un exnúmero uno con mala uva; no la tiene él, pero va sobrado de osadía.

De 24 años y pequeño (1,70) para lo que se estila en el circuito, el asiático acostumbra a proponer pulsos incómodos, a un ritmo muy elevado, probando golpes constantemente y jugando sin complejos, tratando de dominar. Es interesante de seguir, atractivo para el espectador. Construye y no especula. Su ranking, el 72, es engañoso y enmascara a un competidor espinoso que exprimió de inicio a fin a Nadal, que en la primera manga se vio dos veces a remolque y tuvo que contragolpear para nivelar, para 3-3 y 5-5.

Apretaba el calor en Perth –“estoy bien…”, decía en la entrevista postpartido, mientras apuraba una botella agua sin tomar respiro–, y el rival propuso y propuso con descaro, atrevido, contestatario sin resuello. Ocurre que Nadal es mucho Nadal, ya se sabe, y venía advertido; se había topado con Nishioka hace tres años en Acapulco: entonces 7-6 y 6-3, y sabía que además de hacer frente a la calorina le tocaba ponerse el mono de trabajo. Se estiró la primera manga (66’, con 22 errores no forzados del balear, cosa rara) y se la adjudicó con oficio en el tie-break; luego, en la continuación, más sudor y la misma resistencia, pero un último golpe de riñón (rotura para 5-4) acabó con la loable propuesta del adversario.

ASÍ QUEDAN LOS CUARTOS DE FINAL Novak Djokovic, durante el partido ante el chileno Garín. DAVE HUNT EFE 9 de enero (Teledeporte):

07:30: Ganador del grupo E - Rusia

00:00: Serbia - Segundo mejor segundo 10 de enero (Teledeporte):

00:00: Gran Bretaña - Australia

07:30: España - Primer mejor segundo

De nuevo, le precedió y abrió el cruce Bautista, siempre dispuesto y cada vez mejor tenista. Ferrerizándose. A sus 31 años, el castellonense no solo sigue creciendo sino que además parece estar dando un salto cualitativo. Instalado en la novena plaza del ranking mundial, ejerce firme como top-10 y disfruta de la condición, lo que invita a pensar en otra temporada provechosa. Cuenta, además, con la ventaja de ser un jugador polifacético que se desenvuelve con soltura sea cual sea el escenario, de modo que compite bien aquí y allá, ya sea en arcilla, hierba o cemento.

En Perth, el cielo clareaba y el sol caía con fuerza, así que se ajustó la gorra y abordó a Soeda. Si hasta ahora la competición le había propuesto dos duelos sumamente amables, frente a dos tenistas inermes como Roncadelli (19) y Metreveli (678), esta vez le planteó uno de mayor exigencia, por más que el resultado volviera a ser holgado. Nunca se había enfrentado a Soeda, veterano de 35 años y prototípico de la escuela nipona: rítmico, lineal, incombustible en el intercambio. Era la primera vez, así que tuvo que descifrar su juego.

No duró demasiado el escrutinio, porque a la que Bautista adivinó la ausencia de tiros definitivos, metió una marcha más y afiló el colmillo. Un metrónomo en la línea de fondo, fue incrementando la intensidad y arañando roturas –para 3-2 y 5-2 en el primer parcial, y en el quinto juego del segundo–, y si el japonés cometía alguna osadía con alguna subida a la red, escupí un passing para dejar muy clara quién mandaba. Dictaba él, por tercer día un magnífico abrelatas.

RESULTADOS DE LA JORNADA GRUPO A:

Serbia, 2 - Chile, 1.

Dusan Lajovic (SER), 6-2 y 7-6(3) a Nicolás Jarry (CHI)

Novak Djokovic (SER), 6-3 y 6-3 a Christian Garín (CHI)

Jarry y Tabilo (CHI), 6-3 y 7-6(2) a Troicki y Cacic (SER)



GRUPO B:

España, 3 - Japón, 0.

Roberto Bautista, 6-2 y 6-4 a Go Soeda (JAP)

Rafael Nadal, 7-6(4) y 6-4 a Yoshihito Nishioka (JAP) GRUPO E:

Polonia, 2 - Austria, 0.

Casper Zuk (Pol), 5-7, 7-6(3) y 6-3 a Dennis Novak (AUT)

Hubert Hurkacz, 3-6, 6-4 y 7-6 a Dominic Thiem

Puedes seguir Deportes de EL PAÍS en Facebook, Twitter o suscribirte aquí a la Newsletter.