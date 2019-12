La Real Sociedad invita a todo el pueblo de Becerril a un partido en Anoeta tras vencer 0-8 en la Copa

La Real Sociedad ha invitado este jueves a toda la población de Becerril de Campos, un municipio de 754 habitantes de la provincia de Palencia —según el Instituto Nacional de Estadística—, a presenciar un partido de LaLiga en Anoeta, el estadio del club donostiara, denominado ahora Reale Arena por motivos de patrocinio. El presidente de la Real, Jokin Aperribay, transmitió este jueves la invitación al máximo mandatario del Club Deportivo Becerril, Juan Antonio Redondo, antes del inicio del partido de Copa del Rey que enfrentó a ambos equipos en el estadio Nueva Balastera de Palencia, donde los donostiarras hicieron valer la diferencia de categoría al imponerse por un contundente 0-8 al conjunto de Tercera división.

La invitación no se limita a los integrantes del club de fútbol de esta localidad, sino que se extiende a todos vecinos de este pequeño municipio palentino. "Lo de ayer fue una auténtica fiesta del fútbol. Estamos muy agradecidos por el trato de la Real Sociedad y cómo nos animaron a pesar de la goleada. El presidente me dijo que cuando quisiéramos estábamos invitados a ir a San Sebastián a ver un partido de primera, el que queramos, con entrada, autobús y comida pagada para todo el equipo y directiva. Además me dijo que hacía extensible la invitación a todo el pueblo y que ponía autobuses para que los vecinos se puedan desplazar hasta San Sebastián. Tenemos que cuadrar con nuestro calendario y vamos a ir encantados cuando podamos", ha dicho al diario Marca el presidente del Becerril.

Este equipo, que hasta el ascenso del pasado junio jugaba en Preferente, está considerado como uno de los clubes más modestos que han disputado la Copa del Rey. Reaccionó con respeto y satisfacción cuando el sorteo le emparejó con la Real Sociedad, ya que los donostiarras son uno de los equipos fundadores de la liga española, doble campeón de la competición liguera y una vez campeón de Copa. Esta reacción propició un buen ambiente entre ambas aficiones, que anoche se trasladó a las gradas de la Nueva Balastera, un campo que llenó sus 8.000 localidades a pesar de las adversas condiciones meteorológicas.

La Real alineó un equipo reconocible formado por jugadores de la primera plantilla y asumió el partido con intensidad y seriedad, lo que se tradujo en un 0-8 en el marcador final. A los 36 minutos Rubén Pardo encontró un resquicio para castigar a un equipo entregado en el esfuerzo y con un portero hasta entonces en estado de gracia. Peleó el modesto Becerril —sus jugadores son semiprofesionales y no viven del fútbol, como es habitual en la mayor parte de equipos de Tercera división— en un partido de tremenda exigencia porque la Real le obligó a perseguir la pelota en un campo ablandado por la incesante lluvia. El belga Adnan Januzaj aumentó la ventaja para la Real justo antes y después del descanso y el modesto Becerril se derrumbó en la segunda parte (0-8).

