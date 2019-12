El Madrid más insistente pero menos decisivo

Hacía 17 años que un clásico no terminaba con un empate a cero. Aquel noviembre de 2002 no aparecieron los balones amarillos en favor de la independencia, como este miércoles, pero sí una cabeza de cochinillo que voló hasta el césped con motivo del regreso de Luis Figo. Los factores ambientales adversos no casan bien con los partidos entre Barcelona y Real Madrid, que, sin embargo, solo han terminado sin goles en nueve de los 234 enfrentamientos que se contabilizan desde los años treinta.

No logró marcar el Madrid aunque lo intentó notablemente más que el Barcelona —17 remates por nueve—, lo que le llevó a sumar su quinto encuentro del año sin ver portería después de 23 enfrentamientos. “Si tienes ocasiones tienes que meterlas”, lamentó de inicio Zidane, aunque poco después aseguró no sentirse preocupado por una escasez de gol que atribuyó a las particularidades del fútbol. “Esto es el fútbol. No hay que darle más vueltas. [...] No estoy preocupado. Es el fútbol, de vez en cuando no marcas...”, añadió después. “En la temporada hemos metido muchos goles, por lo que la falta de puntería ha sido de este partido en concreto”, resolvió finalmente. Solo en ocho partidos el Madrid ha marcado más de dos goles este curso y la estadística refleja que requiere de 6,97 remates para lograrlo.

La fría realidad de los números establece que tras la figura de Benzema —solo dos remates en Barcelona, uno a portería—, el Madrid carece de una segunda unidad goleadora. Tras el francés (16 goles entre Liga y Champions), Rodrygo, con seis, ocupa el segundo escalón de un podio que completa Sergio Ramos (5).

La llegada de Mariano en 2018 por 21,5 millones, y de Luka Jovic el pasado agosto (60) para reforzar el ataque del Real Madrid, supusieron la incorporación de una competencia, por perfil futbolístico, directa para Benzema por el puesto de nueve. Mientras que el primero no contabiliza ni un solo minuto esta temporada, el serbio, con 405, tan solo ha marcado un gol en 13 partidos, en los que ha acumulado 12 remates. Hazard, la mayor apuesta económica del club en la última década (100 millones) solo presume de una diana después de 16 disparos, al mismo tiempo que Rodrygo, con un tanto en su haber, sextuplica el botín del belga. Ninguno de ellos se acerca a los 78 de Benzema, el jugador que más dispara de la Liga (65), y el tercero de Europa (20), empatado con Cristiano y Salah, todos por detrás de Lewandowski (23) y Lautaro Martínez (21).

El árbol anotador del francés, pichichi de la Liga con 12 dianas junto a Messi, oscurece un bosque poco frondoso en su extensión blanca. Sus 16 tantos suponen el 34% del total anotado por el Madrid (47), algo más de un tercio; mientras que los 14 de Messi remiten al 26,9% del Barcelona (52), ligeramente superior a una cuarta parte. El equipo de Valverde es, además, el que presenta mejor porcentaje de acierto a gol del campeonato doméstico, un 27%, mientras que el Madrid posee un 14%, el séptimo; el mismo que Levante y Mallorca. Los azulgrana son, también, quienes requieren de menos remates para hacer gol (3,69), la mitad que su rival directo (7,03).

La efervescencia de Benzema, que ayer cumplió 32 años y que con 238 dianas es el sexto máximo goleador de la historia del Madrid, unida a la mejora en creación de juego generada a partir de la incorporación de un cuarto futbolista en un centro del campo que se ha mostrado capaz de gobernar el ritmo de los partidos, han disparado la producción rematadora del Madrid, argumento al que se agarra habitualmente Zidane para tratar de minimizar el problema. Los 286 intentos que registra en Liga (113 a portería) le colocan en lo más alto de la tabla, mientras que en Europa solo el Bayern de Múnich, el equipo más goleador en la fase de grupos (24), le supera (151 a 123).

El peligro del City

A pesar de esta promiscuidad ofensiva, el bagaje goleador del Madrid le sitúa, por ejemplo, muy por detrás de su rival en los octavos de la Champions. El Manchester City, tercer clasificado en la Premier, presenta a estas alturas 63 dianas, 16 más que su rival, y tiene en Sterling a su mejor estilete (14), seguido de Agüero (11).

“Los empates de Mestalla y hoy [por el miércoles] saben a poco. Así es el fútbol, pero estamos bien en la actitud y en el juego”, indicó Zidane. Ante el Barcelona el Madrid replicó el mismo inicio de partido que frente al Valencia, aunque tuviera que recurrir a un gol de Benzema en el tiempo añadido. Entonces remató dos veces más que en el Camp Nou (19). A la insistencia del Madrid le cuesta, por ahora, encontrar el premio.

