El Jaén, de Tercera, elimina al Alavés de la Copa del Rey

Serán 55 partidos en tres días, duelos desiguales, pero que harán honor al sobrenombre de la competición, que será más que nunca la del K.O. También, en cierto modo, la del caos. La nueva Copa del Rey nace con la ambición federativa de acercar oportunidades a la versión no profesional del fútbol, repartir más dinero entre modestos y alumbrarles siquiera por unos días. Pero también brota entre dudas. Y con las inevitables sorpresas. El Alavés abrió la nómina de equipos de la máxima categoría eliminados. Cayó en Jaén (3-1) ante un rival de Tercera División. El Hospitalet, también de esa división llevó al Granada a la prórroga antes de ceder (2-3). Y cinco equipos de Segunda (Extremadura, Alcorcón, Málaga, Sporting y Racing) se quedaron fuera de la Copa tras 90 minutos de juego ante rivales de inferior categoría, cuatro de ellos de Tercera. No flaqueó, por contra, el Eibar en casa de la SD Logroñés (0-5). Otro ilustre, el Deportivo, sufrió un calvario para eliminar al Illueca, aragonés, al que superó con dos tantos en los 10 últimos minutos (0-2). También al final sentenció el Cádiz en el campo del Lealtad, asturiano (0-1).

La competición prosigue este miércoles con cruces inopinados. El Bergantiños gallego recibe al Sevilla. “Parecía la niña bonita del sorteo, pero a la media hora ya empezamos a pensar que ojalá nos hubiese tocado otro. Ahora lo único que queremos es jugar el partido y volver a la normalidad de la Liga. Todo esto nos despista”, confiesa Jesús Capelán, directivo de un equipo que partió esta campaña con el objetivo de ascender a Segunda B y que ahora sólo tiene a cuatro equipos por debajo en su grupo de Tercera División.

No todo era dulce en el caramelo del Sevilla. Su calendario, plagado de citas en las tres competiciones a las que atiende, obligaba a disputar el partido el miércoles, el mismo día que el duelo aplazado entre Barcelona y Real Madrid. Así que la cita, al igual que nueve más de las 12 programadas, comenzará en horario laborable para muchos seguidores. “Al ser elegidos para que se televisase en abierto no solo vamos a jugar más temprano de lo que teníamos pensado sino que es posible que anime a la gente a no ir al estadio. Nuestra ilusión era jugar en casa, más que salir en la tele”, incide Capelán. El partido empezará a las seis de la tarde y se jugará en el estadio de Riazor, a 30 kilómetros del feudo del Bergantiños.

La opción de jugar en Carballo, la villa y capital de la comarca cuyo nombre lleva el equipo, pasó de largo. La Federación inspeccionó el escenario y concluyó que carecía de unos banquillos en condiciones, la iluminación era deficiente, los controles insuficientes, que no había una clínica de urgencia y tampoco espacio para que trabajasen los medios de comunicación. Y que, en fin, no se respetaba una distancia mínima de separación entre el terreno de césped artificial y los espectadores. “Todo lo podíamos subsanar y hubiera sido una buena oportunidad para mejorar nuestras instalaciones”, explica Capelán, que reconoce que la distancia entre campo y vallado necesitaba “un centímetro y medio más” para cumplir las demandas federativas. No hubo caso, el Bergantiños percibe como todos los equipos enfrascados en esta ronda un fijo de 23.000 euros, pero se marcha a Riazor, donde aguardan hacer una taquilla de unos 40.000 euros, más o menos lo que cuesta abrir las puertas del campo. Al menos el Deportivo ha rebajado esa cantidad de manera sustancial.

Sobre el taquillaje aún se hacían preguntas en las horas previas al inicio de esta primera eliminatoria. Pro Liga, la asociación que agrupa a bastantes equipos de Segunda B y Tercera, envió este lunes un requerimiento a la federación para que explicase si, tal y como indica el reglamento general del organismo rector del fútbol español en su artículo 253, la recaudación de los partidos debía repartirse entre ambos contendientes. “Será todo para el equipo de casa. Y en todos los casos, aunque se enfrenten rivales de la misma categoría”, aclara un portavoz federativo. “Ya fue así en la ronda previa”, aclara David Orgaz, el presidente de El Álamo, un modesto madrileño que eliminó al Pedroñeras conquense para ganarse el derecho a recibir también este miércoles a las seis al Mallorca. “Y los derechos arbitrales, que al ser rivales de Primera son de un pico, van a cuenta de la Liga”, incide Juan Antonio Redondo, presidente del Becerril, una de las atracciones de la eliminatoria. El equipo del pueblo más pequeño en jugar la Copa del Rey (754 habitantes) siempre supo que este partido lo jugaría en Palencia, a un cuarto de hora de su feudo. Y también sabe ahora que este jueves llenará La Nueva Balastera, unos 8.000 espectadores, para recibir a la Real Sociedad. “Las entradas se han vendido a 15 y 10 euros. No buscábamos el negocio sino la fiesta porque va a ser el partido de nuestras vidas”, aclara.

Resultados de la jornada del martes En negrita figuran los equipos clasificados para la siguiente ronda UD Logroñés-Marino 2-1 (jugado el 11 de diciembre) Lealtad-Cádiz 0-1 Coruxo-Mirandés 4-5 SD Logroñés-Eibar 0-5 Illueca-Deportivo 0-2 Jaén-Alavés 3-1 Hospitalet-Granada 2-3 Marbella-Guijuelo 2-1 Langreo-Ebro 2-3 Peña Sport-Fuenlabrada - Castellón-Las Palmas 0-2 Socuéllamos-Zaragoza 0-1 Portugalete-Extremadura 1-0 Cacereño-Alcorcón 1-0 Tarazona-Rayo Vallecano - Escobedo-Málaga - Zamora-Sporting - Segoviana-Elche - Unionistas-At. Baleares - Hércules-Recreativo - Intercity-Ath. Bilbao - Murcia-Racing Santander - Cartagena-Leioa - Andorra-Leganés - Ceuta-Numancia - Mensajero-Tenerife -

