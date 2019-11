Sufren City y Tottenham, y Lewandowski marca cuatro goles

El Shakhtar se rebeló contra el City en el Grupo C y el Olympiacos sorprendió al Tottenham en el B. A falta de más tensión por conquistar una clasificación que ya casi tenían a punto, los ingleses vivieron una jornada de distensión castigada. El equipo de Guardiola se dejó empatar por Solomon en el Etihad (1-1) y el de Mourinho padeció una hora de asedio hasta que remontó en la segunda parte. Los resultados aseguran la clasificación para octavos de final, tanto al City como al Tottenham. El City pasa como primero y el Tottenham como segundo por detrás del Bayern, que goleó al Estrella Roja en Belgrado (0-6) con cuatro tantos de Lewandowski.

El Olympiacos metió dos goles y sometió al Tottenham cuando no habían transcurrido 20 minutos del encuentro que supuso el debut de José Mourinho en el nuevo campo de White Hart Lane. El entrenador de los spurs insistió en el doble pivote Winks-Dier. Pero la presencia del pesado mediocentro inglés no surtió el efecto esperado. Los carriles centrales quedaron expeditos para las incursiones de Podence y El Arabi. El francés se quedó tan libre, y la zaga local reculó tanto, que su zurdazo desde fuera del área se convirtió en el 0-1. El 2-0 cayó por decantación: de falta, de Semedo. El Tottenham no salió del desconcierto y la rigidez del planteamiento no le permitió desplegarse para responder. Con los laterales maniatados atrás y los dos interiores en paralelo, las líneas de pase escaseaban cada vez que salía al ataque. Mourinho lo solucionó cambiando a Dier por Eriksen. Más articulado por el danés, el equipo encontró a Dele Alli, y el volante inglés hizo estragos. Dele Alli marcó el 1-2 antes del descanso. Kane empujó el 2-2 en la reanudación. Aurier, a pase de Dele Alli hizo el 3-2 y Kane clavó el definitivo 4-2 cabeceando una falta de Eriksen.

En Bérgamo el Atalanta derrotó al Dinamo (2-0) y sumó tres puntos que le abren una puerta a la clasificación como segundo del Grupo C, por detrás del City. La última jornada será decisiva con la visita del City al campo del Dinamo de Zagreb y el viaje del Atalanta a Ucrania.

Benzema aguanta el pulso a Lewandowski

Con Cristiano (128), Messi (113) y Raúl (71) instalados en el podio de goleadores históricos de la Copa de Europa, Lewandowski aceleró en la pelea por la cuarta plaza con cuatro goles en la goleada del Bayern (0-6) al Estrella Roja. Suelen ocurrir estas cosas cuando hay equipos como el serbio que llegan a estas fechas sin nada por lo que competir. El polaco, que lleva ya 31 tantos este curso, alcanzó los 63 en la Champions, pero Benzema defendió su puesto con el doblete ante el PSG y suma 64. El francés abrió el marcador para el Madrid por séptima vez en los 18 partidos que se llevan disputados esta temporada.

