Con el ‘Gato’ Gaudio hasta el milagro final

Fue el propio Gastón Gaudio quien lo dejó claro después de su enésimo espectáculo sobre la pista: "Cuando las cosas no salen, olvidáte, empiezo una obra de teatro". Repasar la colección de vídeos que rememoran los archiconocidos enfados del ahora capitán de Argentina ofrece la visión más cruda y real de las conversaciones que mantienen consigo mismo los tenistas durante los partidos. La diferencia en el caso del Gato es que estas se producían hacia afuera, por lo que su serie de peroratas es interminable. Retirado oficialmente desde 2011, el campeón de Roland Garros en 2004 se pasea por las entrañas de la Caja Mágica con mucha menos tensión de la que desprendían sus movimientos sobre la cancha. A sus 40 años la vida ha cambiado para Gaudio, mentor y referencia de una selección que se disputará este viernes con España (17.30, Vamos) el pase a las semifinales de la Copa Davis.

"El milagro que nos dejaba afuera ayer (por el miércoles), fue el mismo milagro que nos terminó metiendo", aseguró Gaudio tras conocer el pase de Argentina a cuartos como mejor segunda gracias a una carambola. "Contratamos un matemático durante la mañana para que sacase todos los números y no lo pudo lograr", bromeó el capitán de Argentina, que tras caer con enorme contundencia ante Alemania en la segunda eliminatoria (3-0) se veía prácticamente fuera de la Davis. "Fue un poco de justicia y ya estamos pensando en España a ver si podemos hacer otro milagro más. Va a ser muy difícil, imagínate, generalmente la gente no tiene un milagro en toda su vida, nosotros dos en dos días, va a ser difícil", remachó Gaudio; "estamos más que felices y vamos a vivir una de las experiencias únicas: jugar contra España, en su casa, en la Caja Mágica y contra Nadal el número 1 del mundo. Más que eso no hay, así que ahora hay que disfrutarlo". Su victoria ante Chile en la jornada inaugural (3-0) ha resultado decisiva para salir favorecido en el desenlace.

Desde su asiento de capitán, Gaudio asesora a dos tenistas que han ofrecido su mejor y peor versión en los encuentros que han disputado en la fase de liguilla como Guido Pella y Diego Schwartzman. Pella, de 27 años, será quien se enfrente presumiblemente a Pablo Carreño, con el que ha perdido en las dos únicas ocasiones en las que se han enfrentado: en primera ronda el US Open este año, y en primera ronda del torneo de Viena en 2017. "Este deporte es una picadora. En lo mental es brutal y es una picadora de carne", aseguró Pella tras caer ante Kohlschreiber en su último partido. Zurdo y con buena comprensión del juego, el jugador de Bahía Blanca puede ser una de las mejores armas de su selección para tratar de amarrar un punto en el individuales.

Leonardo Mayer (i) y Máximo González (d), durante su partido de dobles ante Chile. Chema Moya EFE

A la baza de Pella (25º del ranking ATP), se suma la del peque Schwartzman (15º), una rara avis dentro del mundo de gigantes en el que se ha convertido el tenis moderno. Con sus 170 centímetros a cuestas, su buen golpeo desde el fondo de la pista, y una movilidad muy reconocida dentro del circuito le convierten en un hueso. Su balance de enfrentamientos ante Rafael Nadal, sin embargo, ofrece una aplastante ventaja para español: 8 a 0. La última vez que se midieron fue en cuartos de final del US Open de este año, y el español le derrotó sin ceder ni un solo set (6-4, 7-5 y 6-2).

La pareja del dobles la componen Leonardo Mayer (34 del mundo en dobles) y Máximo González (34), donde el primero trata de cubrir la vacante de Horacio Zeballos (4º), el jugador argentino con mejor ranking en esta disciplina, que no ha disputado ninguno de los dos encuentros de la Copa Davis por unos problemas en el aductor de su pierna derecha.

Con una victoria y una derrota de cada uno de sus tenistas, Argentina y su apasionada afición desplazada a Madrid buscan ahora dar la campanada en una eliminatoria en la que la baja de Roberto Bautista por problemas personales puede haber igualado la contienda. El duelo no será, sin embargo, una novedad para dos países que se han enfrentado en cinco ocasiones a lo largo de la historia de la Copa Davis, eso sí, en todas ellas la victoria cayó del lado del equipo que ahora dirige Sergi Bruguera. El último de ellos tuvo lugar en 2011, cuando España logró su quinta ensaladera en el Estadio Olímpico de Sevilla tras vencer por 3-1.

