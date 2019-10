Murthy: “Cuanto más pronto salga Mateu del Valencia, mejor”

El presidente del Valencia CF, Anil Murthy, reconoció este sábado que "cuanto más pronto salga" Mateu Alemany del club, "mejor para los dos", al explicar que el actual director general no encaja con la política de la entidad tras el cambio de entrenador. "Después de la salida de Marcelino, Mateu no encaja bien en el nuevo proyecto. Estamos hablando de su salida. Cuanto más pronto salga, mejor para los dos", dijo el máximo responsable del Valencia en declaraciones a Movistar +.



Además, Murthy aseguró que no volverá a hacer gestos en el palco después de mandar callar a la afición en Mestalla ante el Deportivo Alavés. "Me han aconsejado no hacer gestos. Ya expliqué la situación y las circunstancias, no voy a repetirlo", indicó.



"Ahora lo más importante es que durante los 90 minutos el equipo tenga el apoyo de la afición. Es necesario en este momento", sentenció Murthy tras el empate de su equipo en la visita al Wanda Metropolitano (1-1) gracias a un gol de Dani Parejo.

